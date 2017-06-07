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Видео нападения мужчины с молотком на полицейских возле Нотр-Дарм-де-Пари появилось в Сети

Опубликовано 07.06.17 08:36 Видео нападения мужчины с молотком на полицейских возле Нотр-Дарм-де-Пари появилось в Сети

По данным полиции, нападение у Нотр-Дам де Пари совершил выходец из Алжира.

В Париже в объектив видеокамеры попал момент, как террорист бросается на полицейского. При задержании нападавший был ранен (он находится в больнице), а при обыске у него было обнаружено два ножа.

По данным правоохранителей, атаку совершил выходец из Алжира, проходивший повышение квалификации во французском университете для получения степени доктора наук. В МВД Франции подчеркнули, что теракт стал местью за ужшкммт действия Парижа в Сирии. 

"Мы просто гуляли, решили зайти в Нотр-Дам и вдруг услышали выстрелы. Мы тут же бросились обратно. Наш отель здесь недалеко, мы хотели укрыться там", - цитирует "Первый канал" очевидцев произошедшего.

"Я стояла прямо у входа в Нотр-Дам, когда все побежали и стали ломиться внутрь, следом бежали полицейских. Они кричали двигаться вглубь собора. Я не говорю по-французски, поэтому не понимала, что они говорили, но было ясно: случилось что-то серьезное", - отмечает женщина.

Как писал TopNews, 40-летний мужчина, проживавший в одном из пригородов Парижа в департаменте Валь-д'Уаз, возле собора Парижской Богоматери попытался ударить полицейского молотком по голове, но второй правоохранитель успел выстрелить в нападавшего. Задержанный госпитализирован с ранением грудной клетки.

Власти назвали произошедшее терактом.  Внутри собора на некоторое время были заблокированы около 900 посетителей.
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