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"Это за Сирию!": у собора Нотр-Дам в Париже мужчина с молотком напал на полицейских

Опубликовано 06.06.17 21:05 "Это за Сирию!": у собора Нотр-Дам в Париже мужчина с молотком напал на полицейских

Полиция заблокировала 900 человек в соборе Парижской Богоматери.

В центре Парижа у собора Нотр-Дам неизвестный напал на сотрудников полиции с молотком. В ответ полицейские открыли огонь по злоумышленнику, он получил пулевые ранения и был нейтрализован, сообщает "Газета.Ru".

Состояние нападавшего неизвестно, по факту инцидента проходит проверка. 

Между тем по данным Лайфа, злоумышленнику 40 лет и он является выходцем из Алжира и учится в Париже. Также отмечается, что исполнитель атаки действовал в одиночку, но в момент атаки кричал: "Это ужшкммт за Сирию!" 

Также известно, что у злоумышленника был при себе не только молоток, но и два ножа. Он успел ранить в шею 22-летнего полицейского, который сейчас находится в больнице.

"Я горжусь мужеством, оперативностью и большим профессионализмом полицейских, действия которых позволили избежать трагедии", — написала мэр Парижа Анн Идальго.

Расследованием инцидента будет заниматься антитеррористическое подразделение прокуратуры. В настоящий момент полицейские Франции призвали горожан и туристов избегать районов по соседству с собором Парижской Богоматери.

Добавим, что полиция попросила 900 человек не выходить из собора Парижской Богоматери после нападения мужчины с молотком на полицейского, передает РБК со ссылкой на французское издание Le Figaro.

Всех, кто находился в соборе, полиция попросила сесть и, как следует из фотографии, которую публикуют в соцсетях, поднять руки. По данным Le Figaro, полиция ищет возможного соучастника нападения.
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