"Это за Сирию!": у собора Нотр-Дам в Париже мужчина с молотком напал на полицейских

Полиция заблокировала 900 человек в соборе Парижской Богоматери.

В центре Парижа у собора Нотр-Дам неизвестный напал на сотрудников полиции с молотком. В ответ полицейские открыли огонь по злоумышленнику, он получил пулевые ранения и был нейтрализован, сообщает "Газета.Ru".

Состояние нападавшего неизвестно, по факту инцидента проходит проверка.

Между тем по данным Лайфа, злоумышленнику 40 лет и он является выходцем из Алжира и учится в Париже. Также отмечается, что исполнитель атаки действовал в одиночку, но в момент атаки кричал: "Это ужшкммт за Сирию!"

Также известно, что у злоумышленника был при себе не только молоток, но и два ножа. Он успел ранить в шею 22-летнего полицейского, который сейчас находится в больнице.

"Я горжусь мужеством, оперативностью и большим профессионализмом полицейских, действия которых позволили избежать трагедии", — написала мэр Парижа Анн Идальго.

Police asking everyone to raise their hands in the church pic.twitter.com/y5KkyWqdWK — Matthew CurrieHolmes (@mch2k) 6 июня 2017 г.

Расследованием инцидента будет заниматься антитеррористическое подразделение прокуратуры. В настоящий момент полицейские Франции призвали горожан и туристов избегать районов по соседству с собором Парижской Богоматери.

Добавим, что полиция попросила 900 человек не выходить из собора Парижской Богоматери после нападения мужчины с молотком на полицейского, передает РБК со ссылкой на французское издание Le Figaro.

Locked inside #notre dame cathedral in #paris while police investigate attack outside against a policeman. All calm pic.twitter.com/Z4B8wUzPTV — Nancy Soderberg (@nancysoderberg) 6 июня 2017 г.

Всех, кто находился в соборе, полиция попросила сесть и, как следует из фотографии, которую публикуют в соцсетях, поднять руки. По данным Le Figaro, полиция ищет возможного соучастника нападения.