"Это за Сирию!": у собора Нотр-Дам в Париже мужчина с молотком напал на полицейских

В центре Парижа у собора Нотр-Дам неизвестный напал на сотрудников полиции с молотком. В ответ полицейские открыли огонь по злоумышленнику, он получил пулевые ранения и был нейтрализован, сообщает "Газета.Ru".

Состояние нападавшего неизвестно, по факту инцидента проходит проверка.

Между тем по данным Лайфа, злоумышленнику 40 лет и он является выходцем из Алжира и учится в Париже. Также отмечается, что исполнитель атаки действовал в одиночку, но в момент атаки кричал: "Это ужшкммт за Сирию!"

Также известно, что у злоумышленника был при себе не только молоток, но и два ножа. Он успел ранить в шею 22-летнего полицейского, который сейчас находится в больнице.

"Я горжусь мужеством, оперативностью и большим профессионализмом полицейских, действия которых позволили избежать трагедии", — написала мэр Парижа Анн Идальго.

Police asking everyone to raise their hands in the church pic.twitter.com/y5KkyWqdWK