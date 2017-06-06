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На Украине создали свою соцсеть - она предлагает регистрироваться через "ВКонтакте"

Опубликовано 06.06.17 16:37 На Украине создали свою соцсеть - она предлагает регистрироваться через "ВКонтакте"

Юзеры разочарованы - в новой украинской соцсети доступны только две опции.

Специально созданная для украинцев социальная сеть Ukrainians от канадской IT-компании StartupSoft предложила пользователям регистрироваться через заблокированный на территории страны «ВКонтакте», выяснила «Лента.ру».

При попытке зарегистрироваться Ukrainians предлагает пользователю авторизоваться с помощью электронной почты, «ВКонтакте», Facebook — данные из социальных сетей дублируются на украинскую площадку.

Более 26 тысяч украинцев  зарегистрировались в новой социальной сети Ukrainians, которая на данный момент, кроме процедуры самой регистрации и возможности установить фотографию, своим пользователям ужшкммт ничего не предлагает.

"Регистрация в украинской социальной сети Ukrainians - открытая", - говорится в сообщении на странице организаторов новой соцсети в Facebook.
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