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«Откуда ты взялась!»: в Москве водитель, сбив девушку на тротуаре, набросился на нее (ВИДЕО)

Опубликовано 06.06.17 14:35 «Откуда ты взялась!»: в Москве водитель, сбив девушку на тротуаре, набросился на нее (ВИДЕО)

В Москве на Тверской улице водитель автомобиля Kia сбил девушку, шедшую по тротуару.

В Москве расследуют шокирующее ДТП на Тверской улице. Водитель автомобиля Kia сбил девушку на тротуаре, а затем врезался в стену дома. По словам очевидцев, мужчина даже не попытался помочь пострадавшей. Вместо этого он набросился на нее с бранью за то, что оказалась на его пути.

25-летняя девушка получила травму позвоночника, многочисленные гематомы и ушибы. Пострадавшую доставили в больницу и прооперировали. Судя по ужшкммт внешним признакам, водитель "киа" был пьян. Сейчас по факту аварии проводится проверка. Видео приводит Лайф.

На этих кадрах видно, как мужчина периодически бьет по машине и кричит на пострадавшую. Сейчас 21-летняя Екатерина находится в реанимации с многочисленными травмами. Ей сделана операция на позвоночнике.

Знакомые пострадавшей просят откликнуться очевидцев аварии, чтобы разобраться в ситуации и понять, как водитель оказался на тротуаре.

"Молодая девушка лежала на земле не в состоянии пошевелиться, на лице Кати (так зовут пострадавшую. — прим.) кровь, от шока она даже не может говорить. Повреждения на машине сильные, что свидетельствует о большой скорости в момент аварии. Вместо того чтобы успокаивать девушку, проявлять соучастие и вызывать скорую, мужчина кричит, психует, хлопает дверью своей машины и ругается на пострадавшую со словами: "Как ты вообще тут оказалась! Как оказалась?" Напомню, это тротуар", — написала в паблике  в Facebook знакомая пострадавшей.

По данным ГИБДД, пострадавшая была направлена в Боткинскую больницу с диагнозом перелом позвоночника. Впрочем, как сообщила "РГ" мать пострадавшей, у девушке зафиксирован перелом таза.

Однако водитель не был задержан на месте. По идее, в отношении него на месте должно было быть возбуждено, как минимум два административных дела: движение по тротуару, а также совершение ДТП с пострадавшим, в результате нарушения правил. Последнее - потом, после получения данных судебной экспертизы, - можно переквалифицировать на уголовную статью. Если судебные медэксперты установят, что в результате ДТП девушка получила именно тяжкие повреждения.
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