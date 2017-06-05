Путин в шутку предложил арестовать журналистку из США (ВИДЕО)

Путин рассказал об отношениях с экс-помощником Трампа и назвал близкими свои отношения с журналисткой NBC News Мегин Келли.

Президент России Владимир Путин в интервью журналистке NBC Мегин Келли заявил, что ему ничего не известно о встречах российского посла Сергея Кисляка с представителями предвыборного штаба Дональда Трампа, а сам он не знаком с бывшим помощником Трампа по госбезопасности Майклом Флинном. Глава РФ впервые лично прокомментировал эти обвинения, пишет Znak.com.

«У меня с вами гораздо более близкие отношения, чем с господином Флинном. С ним мы посидели за одним столом. Я с ним поздоровался, попрощался и ушел», – заявил Путин на ужшкммт вопрос об общении с Флинном, который был уволен по подозрению в связях с Россией.

Путин также заявил, что ничего не знает о встречах посла России Сергея Кисляка с командой Трампа: «Вы что, думаете, что послы по всему миру звонят мне и отчитываются о своих встречах? Это нонсенс. Его начальник – министр иностранных дел. Вы думаете, у меня есть время каждый день разговаривать с нашими послами? Чушь какая-то».

Президент России симметрично ответил на вопрос американской журналистки о том, что РФ вмешивается в выборы других стран: «Я не хочу ранить ничьи чувства, но США по всему миру вмешивается в выборы. < > Президенты приходят и уходят, но политическое направление не меняется. Поэтому, по большому счету, нам все равно, кто во главе США, мы примерно знаем, что произойдет. Поэтому нам во что-то вмешиваться даже смысла нет».

Президент РФ подчеркнул, что с самой журналисткой, берущей у него интервью, у него значительно более близкие отношения, чем с Флинном, отмечает "Звезда".

«У меня с Вами лично гораздо более близкие отношения, чем с господином Флинном: мы с Вами вчера встречались вечером, мы с Вами сегодня целый день вместе работали, сейчас опять встречаемся», - обратился он к Келли.

"Вот если у нас с Флинном был такой (краткий) контакт, а с Вами - целый день, и Флинна уволили с работы, а Вас нужно просто арестовать и посадить в тюрьму", - с иронией заявил Путин.

