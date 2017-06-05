Официальный курс доллара и евро на сегодня, 5 июня 2017, ЦБ РФ
Установленный Банком России официальный курс доллара на 5 июня 2017 составляет 56,68 руб., курс евро на сегодня равен 63,60 руб.
Курс валют в Сбербанке на сегодня, 5 июня 2017
Курс доллара в Сбербанке сегодня - 55,54 руб. при покупке и 58,66 руб. при продаже банком, курс евро на 5 июня 2017 установлен на уровне 62,66 руб. и 66,16 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.
Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: Кудрин считает курс рубля незначительно переоцененным
По ужшкммт мнению главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, текущий курс рубля незначительно переоценен. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу RT "на полях" Петербургского международного экономического форума.
"Если рубль и переоценен, то незначительно. Если цены на нефть, которые очень серьезно влияют на курс, останутся на нынешнем уровне, не будут меняться, то мы можем ожидать небольшого, в пределах 1-1,5%, смягчения нашего курса", - заявил Кудрин.
Он отметил, что сейчас курс российской национальной валюты находится недалеко от равновесия.