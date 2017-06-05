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Курс доллара на сегодня, 5 июня 2017: Кудрин считает курс рубля переоцененным

Опубликовано 05.06.17 08:25 Курс доллара на сегодня, 5 июня 2017: Кудрин считает курс рубля переоцененным

Курс валют на сегодня, 5 июня 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 5 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 5 июня 2017 составляет 56,68 руб., курс евро на сегодня равен 63,60 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 5 июня 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня - 55,54 руб. при покупке и 58,66 руб. при продаже банком, курс евро на 5 июня 2017 установлен на уровне 62,66 руб. и 66,16 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: Кудрин считает курс рубля незначительно переоцененным

По ужшкммт мнению главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, текущий курс рубля незначительно переоценен. Такое заявление он сделал  в интервью телеканалу RT "на полях" Петербургского международного экономического форума.

"Если рубль и переоценен, то незначительно. Если цены на нефть, которые очень серьезно влияют на курс, останутся на нынешнем уровне, не будут меняться, то мы можем ожидать небольшого, в пределах 1-1,5%, смягчения нашего курса", - заявил Кудрин.

Он отметил, что сейчас курс российской национальной валюты находится недалеко от равновесия.
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