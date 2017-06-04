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10 "Игра совсем не задалась": хоккеист Малкин замахнулся клюшкой на болельщика (ВИДЕО)

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"Игра совсем не задалась": хоккеист Малкин замахнулся клюшкой на болельщика (ВИДЕО)

Опубликовано 04.06.17 13:23 "Игра совсем не задалась": хоккеист Малкин замахнулся клюшкой на болельщика (ВИДЕО)

Неприятный инцидент случился после третьего матча финала Кубка Стэнли между "Нэшвиллом" и "Питтсбургом".

Российский нападающий «Питтсбург Пинвинс» Евгений Малкин замахнулся клюшкой на болельщика «Нэшвилл Предаторс» после поражения в третьем матче финала Кубка Стэнли. Видео появилось в Twitter-аккаунте Will brown.

В третьей игре финальной серии Кубка Стэнли этого сезона хоккеисты "Нэшвилла" обыграли со счетом 5:1 "Питтсбург". И после этого счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу "пингвинов". После окончания этого поединка россиянин Евгений Малкин стал участником скандального эпизода, пишет "КП".

Покидая площадку, фанаты "Нэшвилла" устроили обструкцию игрокам "Питтсбурга". И во время ухода ужшкммт в раздевалку Малкину под ноги попал постронний предмет, который был брошен с трибуны одним из зрителей. Евгений разозлился и клюшкой замахнулся на одного из зрителей, который сидел на трибуне.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин после поражения от «Нэшвилла» (1:5) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли отметил, что игра его команды в большинстве разочаровывает. Его словам приводит Sportbox.

"«Игра совсем не задалась. Сегодня проиграли по всем статьям. Такое происходит впервые в моей карьере, – сказал Малкин. – Они оказывают на нас очень сильное давление. Хотя первое большинство мы провели неплохо, здорово двигали шайбу, но бросков-то все равно не было. Надо что-то менять. Мы контролируем шайбу, но по-прежнему не бросаем, пытаясь завезти ее в пустые ворота. Так забить невозможно. Повторюсь, надо что-то менять. Возможно, игроков, я не знаю. Сейчас сложно сказать. Но играли мы плохо. Это очень разочаровывает".
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