"Игра совсем не задалась": хоккеист Малкин замахнулся клюшкой на болельщика (ВИДЕО)

Российский нападающий «Питтсбург Пинвинс» Евгений Малкин замахнулся клюшкой на болельщика «Нэшвилл Предаторс» после поражения в третьем матче финала Кубка Стэнли. Видео появилось в Twitter-аккаунте Will brown.

Standing ovation and "GO PREDS GO!" during warmup.



Nashville is more than ready for Game 3. #StanleyCup pic.twitter.com/DYOYQ9LGuk