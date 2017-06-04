Свыше тысячи человек пострадали в давке после матча "Ювентус"-"Реал" в Италии (ВИДЕО)

Более тысячи человек пострадали в результате давки в Турине во время демонстрации на большом экране, установленном на площади Сан-Карло, матча "Ювентус" - "Реал". Погиб ребенок, сообщает "РГ" со ссылкой на агентство ANSA.
По данным полиции, панику мог спровоцировать взрыв петарды. Громкий звук приняли за взрыв бомбы, люди начали кричать и толкаться. Крики, что это теракт, усилили панику, отмечают свидетели.
В настоящее время на площади организован "пункт ужшкммт сбора", чтобы помочь людям найти потерянных друзей и родственников. Тем временем полиция задержала нескольких мародеров, собиравших брошенные в панике вещи.
Видео с места событий приводит AFP в своем Twitter-аккаунте.
Причиной давки послужил петарда, которую в толпе фанатов взорвал подросток, закричавший о бомбе. Люди побежали к выходу, у которого и образовалась давка. В результате давки пропал трехлетний ребенок, полицейские ведут его поиски. Среди пострадавших как минимум двое находятся в критическом состоянии, в том числе четырехлетний ребенок, сообщает Чемпионат.com.