В фан-зоне Турина произошла давка из-за взорванной петарды: погиб ребенок.

Более тысячи человек пострадали в результате давки в Турине во время демонстрации на большом экране, установленном на площади Сан-Карло, матча "Ювентус" - "Реал". Погиб ребенок, сообщает "РГ" со ссылкой на агентство ANSA.

По данным полиции, панику мог спровоцировать взрыв петарды. Громкий звук приняли за взрыв бомбы, люди начали кричать и толкаться. Крики, что это теракт, усилили панику, отмечают свидетели.

200 injured in Juventus fan panic after bomb scare https://t.co/QYJEQtLY3Q pic.twitter.com/skDS3A1cRk — AFP news agency (@AFP) 3 июня 2017 г.

В настоящее время на площади организован "пункт ужшкммт сбора", чтобы помочь людям найти потерянных друзей и родственников. Тем временем полиция задержала нескольких мародеров, собиравших брошенные в панике вещи.

Видео с места событий приводит AFP в своем Twitter-аккаунте.

Причиной давки послужил петарда, которую в толпе фанатов взорвал подросток, закричавший о бомбе. Люди побежали к выходу, у которого и образовалась давка. В результате давки пропал трехлетний ребенок, полицейские ведут его поиски. Среди пострадавших как минимум двое находятся в критическом состоянии, в том числе четырехлетний ребенок, сообщает Чемпионат.com.