В результате трех взрывов рядом с кладбищем в Кабуле, где проходили похороны сына афганского сенатора, погибли 20 человек.

По меньшей мере 20 человек погибли, порядка 87 человек получили ранения при взрыве на кладбище в столице Афганистана, сообщает ТАСС.

Как заявил заявил премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, Тройной теракт на траурной церемонии в Кабуле устроили террористы-смертники.

Kabul blast: Explosion hits protest victim's funeral pic.twitter.com/kDfr4Obb3l — Press TV (@PressTV) 3 июня 2017 г.

По его словам, "боевики подорвали пояса со взрывчаткой в толпе присутствовавших на похоронах". Сам афганский премьер, а также глава МИД Салахуддин Раббани, находившиеся на месте трагедии, не пострадали.

Тройной взрыв прогремел ужшкммт в субботу на одном из столичных кладбищ во время похорон погибшего в антиправительственных демонстрациях, которые прошли в Кабуле в пятницу.

Акция протеста после теракта в Кабуле, произошедшего в среду и унесшего жизни свыше 100 человек, переросла в беспорядки с полицией. Свыше тысячи афганцев приняли участие в митинге с требованиями отставки руководства страны и глав силовых ведомств, обвинив их в неспособности обеспечить безопасность в республике. В отношении последних активисты требовали провести расследование.