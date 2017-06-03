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Жертвами тройного теракта на кладбище в Кабуле стали 20 человек

Опубликовано 03.06.17 18:18 Жертвами тройного теракта на кладбище в Кабуле стали 20 человек

В результате трех взрывов рядом с кладбищем в Кабуле, где проходили похороны сына афганского сенатора, погибли 20 человек.

По меньшей мере 20 человек погибли, порядка 87 человек получили ранения при взрыве на кладбище в столице Афганистана, сообщает ТАСС.

Как заявил заявил премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, Тройной теракт на траурной церемонии в Кабуле устроили террористы-смертники.

По его словам, "боевики подорвали пояса со взрывчаткой в толпе присутствовавших на похоронах". Сам афганский премьер, а также глава МИД Салахуддин Раббани, находившиеся на месте трагедии, не пострадали.

Тройной взрыв прогремел ужшкммт в субботу на одном из столичных кладбищ во время похорон погибшего в антиправительственных демонстрациях, которые прошли в Кабуле в пятницу.

Акция протеста после теракта в Кабуле, произошедшего в среду и унесшего жизни свыше 100 человек, переросла в беспорядки с полицией. Свыше тысячи афганцев приняли участие в митинге с требованиями отставки руководства страны и глав силовых ведомств, обвинив их в неспособности обеспечить безопасность в республике. В отношении последних активисты требовали провести расследование.
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