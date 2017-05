Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство Reuters и полицию, заминированный автомобиль взорвался у посольства Германии.

В радиусе нескольких сот метров в зданиях выбиты окна и двери. Взрыв прогремел в 08.30 по местному времени. Помимо диппредставительств, в том районе располагается рад ведомств, включая Национальный директорат безопасности, отмечает местное новостное агентство Pajhwok.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ужшкммт ответственность за случившееся.

Сведения о количестве жертв и пострадавших разнятся. Погибли не менее 40 человек. "РГ" со ссылкой на Associated Press сообщает о 50 погибших, ссылаясь на официальные источники. Уоид Мажро, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Афганистана, заявил, что, по меньшей мере, 60 человек были доставлены в больницу после взрыва.

#KabulExplosion - A plume of smoke rises over #Kabul city after a massive explosion rocked the city early Wednesday #Afghanistan pic.twitter.com/knlGxEHbuk