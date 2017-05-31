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У посольства Германии в Кабуле прогремел взрыв: десятки погибших, сотня раненых (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 31.05.17 09:17 У посольства Германии в Кабуле прогремел взрыв: десятки погибших, сотня раненых (ФОТО, ВИДЕО)

Инцидент произошел рядом с президентским дворцом и иностранными посольствами.

Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле. Как сообщает Лента.ру  со ссылкой на агентство Reuters и полицию, заминированный автомобиль взорвался у посольства Германии.

В радиусе нескольких сот метров в зданиях выбиты окна и двери. Взрыв прогремел в 08.30 по местному времени. Помимо диппредставительств, в том районе располагается рад ведомств, включая Национальный директорат безопасности, отмечает местное новостное агентство Pajhwok.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ужшкммт ответственность за случившееся.

Сведения о количестве жертв и пострадавших разнятся. Погибли не менее 40 человек. "РГ" со ссылкой на Associated Press сообщает о 50 погибших, ссылаясь на официальные источники. Уоид Мажро, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Афганистана, заявил, что, по меньшей мере, 60 человек были доставлены в больницу после взрыва.

По некоторым данным, взрывное устройство большой мощности сработало в нескольких десятках метрах от зданий индийского и немецкого посольств, а также афганской штаб-квартиры НАТО.

Взрыв произошел в час пик, когда многие люди шли на работу. Взрывное устройство находилось в автомобиле. Пока неизвестно, привел ли его в действие смертник или оно сработало дистанционно.

Репортер BBC рассказала, что вокруг места взрыва воцарился хаос. Площадь, где произошел взрыв, была оцеплена полицией. Несколько посольств сообщили, что их сотрудники и дипломаты находились в районе трагедии в момент взрыва.
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