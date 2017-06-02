 
TOP 10

1 Момент нападения на отель в Маниле попал на ВИДЕО: 36 погибших

2 Задержанные в Москве боевики ИГИЛ хотели взорвать станцию метро «Теплый Стан»

3 Ученые зафиксировали искривление пространства-времени

4 СМИ: после прихода к власти Трамп пытался снять санкции с России

5 Умер футбольный арбитр, не заметивший "руку Бога" Марадоны (ВИДЕО)

6 В Латвии обнародовали список российских знаменитостей - налоговых должников Юрмалы

7 Интимное ФОТО Екатерины Климовой в Instagram взбудоражило поклонников

8 В матче Кубка Бразилии футболист забил гол прямым ударом с углового (ВИДЕО)

9 В Киеве ранили россиянина, подозреваемого в покушении на Путина (ФОТО, ВИДЕО)

10 Эксперты прогнозируют падение курса доллара на следующей неделе

Новости наших партнеров

СМИ: ФСБ предотвратила теракты ИГИЛ на станции "Теплый стан" в Москве

Опубликовано 02.06.17 08:56 СМИ: ФСБ предотвратила теракты ИГИЛ на станции "Теплый стан" в Москве

Силовики задержали террористов, планировавших два взрыва в столичной подземке.

Как сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники, сотрудники ФСБ задержали террористов, планировавших устроить два теракта в московском метро. У боевиков изъято оружие и самодельная бомба, аналогичная той, которая была использована во время теракта в Санкт-Петербурге.

По данным издания, преступников задержали ещё 25 мая. Они снимали две квартиры в Подмосковье, одну из которых переоборудовали в цех по производству взрывчатки.

У злоумышленников было изъято оружие, а ужшкммт также готовая самодельная осколочно-фугасная бомба, замаскированная под автомобильный огнетушитель.

Двое террористов оказались выходцами из Узбекистана, ещё один из Таджикистана и один — россиянин из Дагестана. Основателя группировки завербовал его земляк, проживающий в Турции, с которым они познакомились в "Одноклассниках". С остальными переписка велась через Telegram. Все задержанные признались, что присягали на верность запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство" (ИГИЛ) и согласились сотрудничать со следствием.

Согласно показаниям самих боевиков, их первой целью должен был стать ресторан, в котором "едят свинину кафиры", а второй — пассажиры на станции метро "Тёплый Стан".

За успешные теракты боевикам якобы пообещали переезд в Сирию и работу командирами подразделений боевиков с зарплатой не ниже 2 тысяч долларов. Однако, по информации источника ФСБ, все четверо не подозревали, что им была уготована роль смертников.
Другие материалы по этой теме

Максакова: за день до убийства Вороненкова ФСБ похитила его водителя (ВИДЕО)

ФСБ задержала террористов ИГИЛ, готовивших теракты на транспорте в Москве

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга