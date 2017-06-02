СМИ: ФСБ предотвратила теракты ИГИЛ на станции "Теплый стан" в Москве

Силовики задержали террористов, планировавших два взрыва в столичной подземке.

Как сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники, сотрудники ФСБ задержали террористов, планировавших устроить два теракта в московском метро. У боевиков изъято оружие и самодельная бомба, аналогичная той, которая была использована во время теракта в Санкт-Петербурге.

По данным издания, преступников задержали ещё 25 мая. Они снимали две квартиры в Подмосковье, одну из которых переоборудовали в цех по производству взрывчатки.

У злоумышленников было изъято оружие, а ужшкммт также готовая самодельная осколочно-фугасная бомба, замаскированная под автомобильный огнетушитель.

Двое террористов оказались выходцами из Узбекистана, ещё один из Таджикистана и один — россиянин из Дагестана. Основателя группировки завербовал его земляк, проживающий в Турции, с которым они познакомились в "Одноклассниках". С остальными переписка велась через Telegram. Все задержанные признались, что присягали на верность запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство" (ИГИЛ) и согласились сотрудничать со следствием.

Согласно показаниям самих боевиков, их первой целью должен был стать ресторан, в котором "едят свинину кафиры", а второй — пассажиры на станции метро "Тёплый Стан".

За успешные теракты боевикам якобы пообещали переезд в Сирию и работу командирами подразделений боевиков с зарплатой не ниже 2 тысяч долларов. Однако, по информации источника ФСБ, все четверо не подозревали, что им была уготована роль смертников.