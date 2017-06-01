"Нех@й шастать!": на Украине на границе с Крымом установили билборды для "предателей" (ФОТО)

Украинские активисты на границе с Крымом вывесили оскорбительные баннеры в адрес жителей полуострова.

В Херсонской области украинские активисты при поддержке местных властей установили билборды с "посланием" к жителям Крыма. Об этом сообщил в Facebook один из авторов инициативы Антон Ходза.

"Предатели и коллаборанты! Вы зачем приехали? За паспортом украинским? В Европу захотели? А что, туры по Золотому кольцу уже не устраивают? Сидите дома и ждите камней с неба! Нех@й шастать!" — говорится в тексте баннера.

Плакаты, по его словам, предназначены для крымчан, которые якобы едут ужшкммт за биометрическими паспортами в Херсон, чтобы ездить без виз в страны ЕС.

Каждый из щитов состоит из двух частей. На одной из них приветствуются "украинские жители Крыма", которых активисты приглашают "в Европу", а на другой — "предатели", которым советуют отправиться в тур по Золотому кольцу России. Также второй группе крымчан советуют "не шастать" на Украину, сообщает РИА Новости.

Установка билбордов была приурочена к предоставлению Украине безвизового режима с Евросоюзом. Он отметил, что всего было установлено четыре билборда — по дороге из Крыма, а также около центров выдачи биометрических паспортов.