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В гробу разбившегося под Смоленском Леха Качиньского нашли фрагменты тел еще двух человек

Опубликовано 01.06.17 17:04 В гробу разбившегося под Смоленском Леха Качиньского нашли фрагменты тел еще двух человек

Между тем в гробу польского генерала, погибшего под Смоленском, нашли останки четырех человек, а в гробу другого генерала - семи человек.

Заместитель генерального прокурора Польши Марек Пащонек заявил, что в гробу погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента страны Леха Качиньского были обнаружены фрагменты тел двух других людей, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на местные СМИ.

По его словам, также в могилах жертв смоленской катастрофы были обнаружены части останков других погибших при трагедии. Пащонек заявил о необходимости эксгумации всех жертв катастрофы. Эксгумация останков ужшкммт ведется в рамках нового расследования причины крушения самолета под Смоленском.

В ходе эксгумации польского генерала Влодзимежа Потащиньского, который на момент гибели в президентском ТУ-154 в 2010 году был командующим специальными войсками ВС страны, найдены останки четырех человек. Об этом сообщило польское издание Fakt, данные подтвердила дочь Потащиньского, на них ссылается "МК".

Отмечается, что с заявлением по этому поводу выступит Генпрокуратура Польши.

Ранее при эксгумации генерала Борислава Квятковского нашли останки семи человек.

Национальная прокуратура Польши подтвердила появившуюся в польских СМИ информацию о том, что в ходе эксгумации жертв авиакатастрофы под Смоленском в гробу генерала Бронислава Квятковского были обнаружены останки других жертв крушения 10 апреля 2010 года. Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Эва Бялик, сообщает ТАСС.

"Подтверждаю информацию семьи генерала Квятковского, что в гробу оказались останки других лиц", - сказала она.

После крушения идентификацией погибших занималась польская сторона. Представители прокуратуры республики принимали участие в исследовании останков. Частично эту процедуру приходилось проводить с использованием генетического анализа.

Ранее в Польше заявили о взрыве на борту Ту-154 Качиньского перед падением. Ту-154 потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку рядом с военным аэродромом Смоленск-Северный. На борту находились восемь членов экипажа и 88 пассажиров, включая президента Польши Леха Качиньского, его супругу и часть руководства страны. Они направлялись на мемориальные мероприятия в Катыни. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
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