Журналисты в странах Балтии заподозрили, что Россия ведет гибридную войну с помощью популярного мультсериала.

В Прибалтике заподозрили, что Россия ведет гибридную войну с помощью мультсериала "Маша и медведь". Автор статьи в Helsingin Sanomat проводит параллели между Россией и мультгероем Медведем, который вынужден справляться с неугомонной девочкой Машей, то и дело создающей ему проблемы.

"Но что, если медведь — это вовсе не медведь, а Россия?" - вопрошает колумнист.

Как отметил преподаватель института коммуникаций Таллинского университета Приит Хыбемяги, с помощью мультфильма "Маша и Медведь" Россия, традиционно ассоциируемая в Эстонии с медведем, использует "мягкую силу".

"Это борьба за ужшкммт умы, часть гибридного воздействия, в котором отрицательный образ России заменяется положительным. Послание России принимается без фильтров. Россия — чудесная страна, где живут Маша и Медведь", - уверен он.

Хыбемяги убежден, что тем самым происходит навязывание детям положительного образа России, угрожающее безопасности Эстонии. Преподаватель подчеркнул, что любимый во всем мире российскоий мультфильм - представляет собой "пропаганду" и "промывание мозгов".