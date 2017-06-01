Крушение Ту-154 над Черным морем: СМИ обнародовали детали катастрофы в Сочи

Крушение самолета Ту-154 в Сочи, последние новости сегодня: СМИ воссоздали детальную картину крушения Ту-154 над Черным морем.

Командир Ту-154, рухнувшего в декабре над Черным морем неподалеку от Сочи, еще до взлета «испытывал заструднения в определении своего местоположения», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников расследования крушения.

Комиссия полностью подтвердила версию о том, что управляющий им пилот потерял ориентировку в пространстве, попав во власть так называемых соматогравитационных иллюзий. В результате самолет с 92 пассажирами на борту потерпел катастрофу в управляемом полете, врезавшись ужшкммт в воду на большой скорости и с запредельным креном. В качестве сопутствующих катастрофе факторов эксперты назвали усталость и слабую профессиональную подготовку экипажа.

Участникам расследования удалось буквально посекундно реконструировать все обстоятельства произошедшей трагедии. Взлет из Сочи с самого начала не задался. По мнению экспертов, командир Ту-154 Роман Волков «стал испытывать затруднения в определении своего местоположения» еще на земле — во время перемещения машины по рулежным дорожкам.

СМИ: пилот Ту-154 путал взлетные полосы и «панически шарахался» перед катастрофой

Офицер никак не мог понять, с какой из двух полос аэродрома ему предстоит взлетать и каким путем лучше выруливать к началу этой полосы. С помощью автомобиля сопровождения лайнер тем не менее добрался до точки старта и в 5:24 поднялся в воздух с курсом 238°. Однако уже на седьмой секунде после взлета в кабине пилотов, как полагают расследователи, возникла особая ситуация: командир Волков начал эмоционально, с применением ненормативной лексики, выяснять у экипажа, каким именно курсом они взлетели. При этом майор, по мнению экспертов, упустил контроль за параметрами взлета сам, да еще и отвлек от работы коллег.

Оторвавшись от земли и задав машине правильный тангаж 15°, майор совершил первое нелогичное, с точки зрения расследователей, действие — отклонил штурвал от себя, замедлив таким образом набор высоты. На 53 сек. полета, когда самолет поднялся всего на 157 м, майор Волков приказал подчиненным убрать закрылки, хотя по регламенту их уборка предполагалась на высоте 500 м. При этом он сам продолжал отклонять штурвал от себя. В итоге машина, оказавшись на отметке 231 м, перешла на снижение.

«Ух, ё-моё!» — выругался штурман, почувствовав, как перегрузки из обычных при взлете положительных вдруг стали отрицательными.

Самолет стал интенсивно, по 6–8 м/с, терять высоту, сработала сирена, предупреждающая экипаж об опасном сближении с поверхностью, в кабине замигало соответствующее красное табло, однако никто из летчиков не обратил на это внимания. Видимо, заподозрил неладное все тот же штурман, задавший неизвестно кому риторический вопрос с использованием нецензурного слова, на который, впрочем, так и не получил ответа.

Действия командира тем временем стали самоубийственными: шедший в разворот с небольшим правым креном примерно 10°, он резко перевел в крутой левый крен 53°. С учетом этого маневра снижение пошло втрое быстрее.

По данным самописца, на 70-й секунде полета Ту-154 находился всего в 90 м от поверхности воды. При этом каждую секунду он опускался еще на 20 м ниже и продолжал идти с большим левым креном. Уже в этот момент, по мнению специалистов, самолет и все его пассажиры были обречены: вывести машину из снижения в такой ситуации не смог бы даже опытный летчик-испытатель.

На высоте 67 м сработала сигнализация «Левый крен велик», а когда до воды оставалось 34 м, командир Волков, видимо, попытался исправить свою ошибку, повернув штурвал до упора вправо. Это его действие, впрочем, уже не имело смысла: на 73-й секунде полета машина, задев левым крылом поверхность моря, развалилась на части и затонула. В момент столкновения левый крен был около 50°, а приборная скорость — 540 км/ч, самолет успел пролететь над морем 1270 м, значительно отклонившись от заданного курса влево.

Эксперты назвали движения командира "паническим шараханьем из стороны в сторону заблудившегося в лесу человека".

Ответсвенность за катастрофу 25 мая, в которой погибли все пассажиры и экипаж, по мнению комиссии, должна лежать не только на погибших пилотах, но и на командирах, допустившх к полету "неслетанный" экипаж.