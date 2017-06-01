Изменения ПДД с 1 июня 2017 года: детские кресла можно устанавливать только на заднем сидении

В России с 1 июня 2017 года вступил в силу новый закон, запрещающий работу водителям с иностранными водительскими удостоверениями.

Изменения ПДД с 1 июня 2017 года: в России вступил в силу запрет на работу для водителей-иностранцев

В России с 1 июня 2017 года вступил в силу новый закон, запрещающий работу водителям с иностранными водительскими удостоверениями. Следить за выполнением закона обяжут работодателей. Если на линию выйдет водитель без российского водительского удостоверения, работодателя оштрафуют на 50 тысяч рублей, пишет "РГ".

Согласно российскому законодательству, для получения водительского удостоверения необходимо пройти ужшкммт один теоретический экзамен и два практических: на автодроме и в условиях городского движения.

Комитет Госдумы по транспорту подсчитал, что более 70 тысяч водителей с иностранными правами не смогут сесть за руль служебного транспорта с 1 июня.

В некоторых регионах России уже наблюдается "паломничество" в отделения ГИБДД, сообщил РИА Новости Сергей Лобарев, председатель правления НП "Гильдия автошкол России". Иностранные граждане отправились в срочном порядке получать российские права, опасаясь потерять работу. Трудовой кодекс позволяет расторгать трудовой договор с работником по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (пункт 13 статья 83).

Именно так планируют расставаться с иностранными водителями в ГУП "Мосгортранс", в котором в первый день лета могут быть уволены около 300 человек, не получивших российские водительские удостоверения. Это менее 20% от общего числа иностранных водителей, работающих на предприятии. В "Мосгортрансе" уверяют, что на работу московского транспорта увольнения никак не повлияют.

"Сегодня в ГУП "Мосгортранс" наблюдается приток водителей из Москвы, Московской области и других российских регионов. Так, 50% водителей компании составляют жители столичного мегаполиса, еще около 40% — представители субъектов Российской Федерации. Доля водителей-иностранцев за последние три года упала более чем вдвое — с 23% до 10%", — сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Больше всего принятие закона ударит по таксомоторным компаниям, считает Богдан Коношенко, председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам транспортного обслуживания пассажирских перевозок автомобильным транспортом. По его мнению, закон был принят на скорую руку и не учел того, что в Белоруссии водителей готовят не хуже, чем в России, что для членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) можно было бы предусмотреть упрощенный режим сдачи экзаменов в ГИБДД, а государственные структуры не готовы выдержать наплыв кандидатов на получение прав.

В такой ситуации в выигрыше может оказаться популярный сервис Uber. Эта служба пользуется услугами "независимых" таксистов, которые формально могут не являться профессиональными водителями.

Изменения ПДД с 1 июня 2017 года предусматривают детские кресла только на заднем сидении

Кроме того, изменения ПДД с 1 июня 2017 года затронут перевозку детей. Так, ранее в правилах разрешалось перевозить детей в детском кресле на переднем сидении, но теперь устанавливать детские кресла можно исключительно на заднем сидении, к тому же только сзади можно перевозить и детей возрастом до семи лет, причем делать это необходимо с помощью удерживающего устройства, подходящего по параметру ребенку.

Несоблюдение этого правила карается штрафом: за перевозку ребёнка до семи лет на переднем сидении водителю придется заплатить 3000 рублей, если же ребёнок просто находится без присмотра в салоне машины, то незадачливым родителям или опекунам "светит" перечислить в государственную казну 500 рублей.

Изменения ПДД с 1 июня 2017 коснутся и любителей тонировок

Новые правила дорожного движения с 1 июня 2017 затронут и любителей тонировок. В случае, если стёкла в машине затонированы, то на первый раз сотрудник ГИБДД выпишет такому водителю штраф в 500 рублей. При повторной фиксации использования тонировочной пленки штраф составит уже 5000 рублей. На третий раз у такого нарушителя и вовсе могут отобрать права сроком до полугода.