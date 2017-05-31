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Утренний covfefe: Трамп заинтриговал подписчиков в Twitter

Опубликовано 31.05.17 16:38 Утренний covfefe: Трамп заинтриговал подписчиков в Twitter

Президент США предложил разгадать истинное значение «нового слова» из своего сообщения в микроблоге.

Дональд Трамп в очередной раз озадачил своих подписчиков, опубликовав в Twitter сообщение, заканчивающееся загадочным словом covfefe. Пользователи соцсетей выдвигают множество версий появления неологизма и гадают о том, как его следует произносить. Ранее американский президент уже не раз публиковал необычные твиты. Ошибки Трампа вызывают беспокойство в его администрации — по данным СМИ, члены команды президента намерены ограничить активность главы государства в соцсетях, передает RT.

Президент США Дональд Трамп ужшкммт опубликовал в Twitter необычное сообщение, взбудоражившее пользователей соцсетей. Твит главы государства заканчивается словом covfefe, которого ранее в английском языке не существовало.

Вероятно, Трамп хотел в очередной раз выразить недовольство американскими СМИ и начать своё сообщение фразой «несмотря на постоянное негативное освещение в прессе», но вместо coverage (освещение) написал covfefe. Тем не менее даже если предположить, что новообразованное слово было напечатано случайно, само предложение так и осталось незавершённым.

Сначала пользователи предположили, что Трамп опубликовал сообщение, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Также стала популярной версия, что американский президент переел мороженого. В комментариях сразу озаботились вопросом, как именно нужно произносить новое слово: «ковфифи», «ковфефе» или «ковфиф».

Неологизм уже появился в базе онлайн-словаря англоязычного сленга Urban Dictionary. Объяснение сопровождается примером: I've got a lot of bad covfefe ("У меня много плохого covfefe") — и хэштегами #trump и #covfefe. Пользователи словаря могут самостоятельно добавлять материалы с примерами, пишет РИА Новости.

Слово появилось на футболках и в многочисленных интернет-мемах, это одна из самых популярных тем в Twitter. Как отмечает Би-би-си, один из неназванных пользователей успел купить домен covfefe.us.

Пользователи Twitter наперебой предлагают свои варианты употребления нового слова.

"Шон Спайсер завтра: "Доброе утро и ковфефе всем за то, что пришли", — такой вариант предлагает сценаристка Бесс Калб.

​Отреагировал и известный американский ведущий Джимми Киммел. "Самое грустное, что я знаю, что никогда не  напишу ничего  смешнее, чем ковфефе", — сокрушается он.

Комедийная актриса Кристина Вон предложила свой вариант перевода этого слова… с русского языка. "Вот как "ковфефе" переводится с русского — "я подаю в отставку", — шутит она.
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