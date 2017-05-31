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10 Сергей Жуков из группы "Руки вверх!" похудел за два месяца на 24 кг (ФОТО)

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Сергей Жуков из группы "Руки вверх!" похудел за два месяца на 24 кг (ФОТО)

Опубликовано 31.05.17 14:43 Сергей Жуков из группы "Руки вверх!" похудел за два месяца на 24 кг (ФОТО)

Внешний вид популярного певца восхитил его поклонников.

Лидер популярной группы "Руки вверх!" сильно изменился в последнее время: певец сбросил лишний вес, кардинально изменившись внешне. Фотографию своих перемен артист опубликовал в Instagram.

"Пост мотивации:) Так я выглядел еще в марте:)???? Я счастлив, что Любовь, Вера и Сила воли помогли мне понять, что заниматься надо не похудением, а ЗДОРОВЬЕМ! Как только ты начинаешь это осознавать, понимать и принимать, появляется и Смысл и Желание и Успех!", – отметил Жуков.

Также он поблагодарил ужшкммт своих близких за поддержку и отметил, что не собирается останавливаться на достигнутом. 

"Цели поставлены, работа продолжается! Не останавливаться на достигнутом и идти вперед – моя программа на ближайшие годы! Мне нужна и ваша поддержка друзья! Давайте поддерживать друг-друга и заниматься своим здоровьем вместе. Ведь ничего нет лучше, чем здоровые папа и мама, которые столько добра и счастья могут принести в свои семьи! БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!" - написал Сергей Жуков.

 

Позже артист опроверг появившиеся в соцсетях утверждения, что он поххудел в результате чудо-таблеток.

"Я официально заявляю, что не принимаю никаких специальных средств для похудения, мой результат – это только следствие работы над собой по специальной программе. Для меня ее разработали индивидуально – тренировки, питание, диета – всего этого я придерживаюсь уже на протяжении двух месяцев. За это время удалось похудеть на 24 килограмма, но это только начало", - заявил Жуков в интервью изданнию Dni.ru.

Фолловеры певца выразили свое восхищение в связи со столь кардинальным преображением артиста.

"Супер, это огромная работа, и самая тяжёлая работа, это работа над собой!!!!" - отмечают подписчики Instagram Сергея Жукова.
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