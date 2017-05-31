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Ученые: при недосыпе мозг человек "пожирает сам себя"

Опубликовано 31.05.17 09:38 Ученые: при недосыпе мозг человек "пожирает сам себя"

Ученые из Политехнического университета Марке (Италия) провели исследование, в котором показали, к чему приведет постоянное недосыпание.

Постоянное недосыпание приводит к тому, что мозг начинает поглощать сам себя, такое открытие сделала группа итальянских ученых из Политехнического университета Марке, сообщают "Известия" со ссылкой на итальянские СМИ.

Исследователи провели ряд экспериментов над лабораторными грызунами. Мышей разделили на три группы. Первая группа подопытных могла спать сколько хочется, вторая группа спала менее 8 часов, третья не спала в течение 5 суток.

В результате ужшкммт эксперимента ученые выяснили, что астроциты (очистительные клетки, разрывающие слабые нейронные связи) были активнее у мышей, которые испытывали недостаток сна.

Таким образом, активность астроцитов у первой группы (выспавшихся мышей) составила 6%, у второй группы — 8%, а у третьей — 13,5%. Это дало основание ученым сделать вывод, что уставший мозг усиливает активность астроцитов, которые начинают разрушать нейронные связи, необходимые для нормальной работы памяти и мышления.

Подобное открытие может раскрыть причины развития болезни Альцгеймера.
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