Сотовые операторы объяснили, почему не разослали SMS об урагане в Москве

Экстренные службы Москвы направили запрос операторам связи на рассылку оповещений о приближающемся урагане только пользователям, находящимся в определенных районах столицы в определенное время.

Компании-операторы мобильной связи ответили на обвинения в бездействии во время урагана в Москве. Источники газета "Ведомости" рассказали, почему большинство жителей столицы не получили сообщения о непогоде.

По их словам, в компании слишком поздно пришло оповещение об урагане. МЧС прислало запрос на рассылку уже под конец шторма - в 16:30 по московскому времени. Также большое количество абонентов сыграло ужшкммт свою роль. В тоже время сотовые компании отказались предоставлять точные данные о том, сколько сообщений удалось отправить и в какое время.

Между тем, во время рассылки о ЧС министерство обращается в федеральные центры мониторинга операторов. В МТС утверждают, что первые SMS об усилении ветра были отправлены в 11:30, затем были дополнительные уведомления. Но подтверждения этому не было.

Стоит также отметить, МЧС может осуществлять рассылку предупреждений напрямую без участия оператора. Однако МЧС попросило операторов сотовой связи прислать сообщения о надвигающемся урагане только пользователям, которые находились в определенных районах Москвы в определенное время, сообщает РБК.

«Экстренные службы Москвы направили запрос операторам связи на рассылку оповещений о приближающемся урагане только пользователям, находящимся в определенных районах столицы в определенное время. Все абоненты, кто находился в этих координатах, должны были получить сообщение МЧС. <…> При этом неизвестно, о каких округах города идет речь», - говорится в сообщении.

Напомним, что 29 мая на Москву обрушился сильнейший ураган. Погибли 11 человек, свыше 160 – пострадали.