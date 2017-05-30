 
TOP 10

1 Опубликован список погибших при урагане в Москве (ФОТО, ВИДЕО)

2 "Так это же супермен": на ВИДЕО с МКС блогеры разглядели человека без скафандра в космосе

3 "Бог не фраер": губернатор Орловской области поддержал священника на Land Cruiser

4 "Нищебродов не пускать": Собчак предложила ввести налог, чтобы бедные не мешали отдыхать богачам (ФОТО)

5 Авторы трансляции со связанной девушкой объяснили свою выходку (ФОТО)

6 Сотрудница Почты России пригрозила зарезать клиента «как барана» (ВИДЕО)

7 Мария Максакова рассказала о своей жизни с криминальным авторитетом

8 Американская штангистка восхитила Сеть невероятным трюком (ВИДЕО)

9 ФОТО охотника с гигантской лягушкой взбудоражило Сеть

10 Бывший муж Виктории Бони показал новую возлюбленную из России (ФОТО)

Новости наших партнеров

Сотовые операторы объяснили, почему не разослали SMS об урагане в Москве

Опубликовано 30.05.17 22:07 Сотовые операторы объяснили, почему не разослали SMS об урагане в Москве

Экстренные службы Москвы направили запрос операторам связи на рассылку оповещений о приближающемся урагане только пользователям, находящимся в определенных районах столицы в определенное время.

Компании-операторы мобильной связи ответили на обвинения в бездействии во время урагана в Москве. Источники газета "Ведомости" рассказали, почему большинство жителей столицы не получили сообщения о непогоде.

По их словам, в компании слишком поздно пришло оповещение об урагане. МЧС прислало запрос на рассылку уже под конец шторма - в 16:30 по московскому времени. Также большое количество абонентов сыграло ужшкммт свою роль. В тоже время сотовые компании отказались предоставлять точные данные о том, сколько сообщений удалось отправить и в какое время.

Между тем, во время рассылки о ЧС министерство обращается в федеральные центры мониторинга операторов. В МТС утверждают, что первые SMS об усилении ветра были отправлены в 11:30, затем были дополнительные уведомления. Но подтверждения этому не было.

Стоит также отметить, МЧС может осуществлять рассылку предупреждений напрямую без участия оператора. Однако МЧС попросило операторов сотовой связи прислать сообщения о надвигающемся урагане только пользователям, которые находились в определенных районах Москвы в определенное время, сообщает РБК.

«Экстренные службы Москвы направили запрос операторам связи на рассылку оповещений о приближающемся урагане только пользователям, находящимся в определенных районах столицы в определенное время. Все абоненты, кто находился в этих координатах, должны были получить сообщение МЧС. <…> При этом неизвестно, о каких округах города идет речь», - говорится в сообщении.

Напомним, что 29 мая на Москву обрушился сильнейший ураган. Погибли 11 человек, свыше 160 – пострадали. 
Другие материалы по этой теме

Синоптики объяснили причины возникновения урагана в Москве, убившего 11 человек

Опубликован список погибших при урагане в Москве (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга