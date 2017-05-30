Риэлторы: самая дорогая хрущевка в Москве выставлена на продажу за 45 млн рублей

Несмотря на то что хрущевки считаются устаревшим и некомфортным жильем, цены на них сопоставимы с ценами на квартиры бизнес- и премиум-класса.

Самая дорогая хрущевка в Москве в районе Хамовники в центре города продается за 45 миллионов рублей, говорится в пресс-релизе агентства недвижимости "Бест-новострой", который приводит РИА Недвижимость.

Это трехкомнатная квартира на улице Ефремова на третьем этаже 5-этажного блочного дома 1960 года постройки, без лифта. Общая площадь квартиры – 98 квадратных метров.

Хрущевку-двушку на Шелепихинской набережной на первом этаже 5-этажного дома без лифта 1956 года постройки продают за 21 миллион рублей. Общая площадь ужшкммт квартиры – 68 квадратных метров, добавляется в материалах.

Но если это кому-то покажется дороговато, то можно всего за 21 млн рублей приобрести двушку в 68 кв. м на первом этаже в аналогичном 5-этажном доме 1956 года постройки на Шелепихинской набережной, отмечает портал "Строительство".

Или за 14 млн рублей однокомнатную квартиру в 44 кв. м на втором этаже пятиэтажной кирпичной хрущевки 1957 года постройки в Большом Левшинском переулке.

Все перечисленные варианты предлагаются по цене жилья в элитных новостройках и новостройках бизнес-класса, которое можно приобрести в том же или соседнем районе. Так, по данным системы BNMap.PRO, с бюджетом в 14 млн руб. можно купить «однушку» в 40–48 кв. м в ЖК «Дом Серебряный бор» (проект премиум-класса). За 21 млн руб. предлагаются двухкомнатные квартиры в ЖК бизнес-класса «Прайм тайм» возле метро «Аэропорт» (от 64,5 до 79,2 кв. м), а также «двушки» в ЖК «Фили град» (от 67,6 до 92,8 кв. м). Трехкомнатную квартиру за 45 млн руб. можно купить в клубном проекте «Садовые кварталы» в районе Хамовники (площадь «трешек» здесь начинается от 100 кв. м), а также в ЖК «Воробьев дом» (от 87,6 кв. м) или I’M (от 90,9 кв. м), пишут "Ведомости".