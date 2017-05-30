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Епископ РПЦ пригрозил СМИ уголовным делом за статью о его внедорожнике за 6 млн

Опубликовано 30.05.17 10:06 Епископ РПЦ пригрозил СМИ уголовным делом за статью о его внедорожнике за 6 млн

Орловский священник заявил, что может привлечь журналистов по уголовной статье за "оскорбление чувств верующих".

Священнослужитель из Орловской области подверг критике статью в местной газете о роскошном подарке - Toyota Land Cruiser V8 стоимостью 6 миллионов рублей. Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий отправил в редакцию издания письмо, в котором пригрозил журналистам уголовной статьей за "оскорбление чувств верующих".

"Подобные выходки подрывают духовно – нравственные устои нашего общества бросая тень на Святую Церковь и ее честных служителей. Но Господь наш Иисус Христос призывал прощать врагов, поэтому Я вам даю ужшкммт единственный шанс все исправить и ТРЕБУЮ удалить касающуюся меня информацию из ваших безнравственных СМИ", - цитирует послание священника газета "Орловские новости".

Представитель духовенства пригрозил в ином случае привлечь журналистов к ответственности по статье 148 УК РФ "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих".

В "Орловских новостях", в свою очередь, подчеркнули, что в Орловской митрополии подтвердили факт получения в дар священником автомобиля стоимостью 6 млн рублей и заявили, что подготовят ответ священнослужителю в ближайшее время.

Фото: "Орловские новости"

Ранее СМИ сообщили о том, что священник получил Toyota Land Cruiser за 6 млн рублей в качестве подарка от некого агрохолдинга. При этом на машину были установлены региональные "блатные" номера, которыми, как правило, оснащают автомобили правительства Орловской области.
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