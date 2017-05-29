СМИ возмутила табличка на лавке Стерлигова в Москве с запретом на вход для гомосексуалистов (ФОТО)

В центре Москвы открылся магазин с запретом на вход для гомосексуалистов.

23 мая в Москве на улице Тверской открылся крестьянский бутик "Хлеб и соль" российского фермера Германа Стерлигова с запретом на вход для гомосексуалов. Об этом Стерлигов объявил на своей странице во "ВКонтакте".

В магазинах бизнесмен продает товары, произведенные в его хозяйстве. Килограмм соли у Стерлигова стоит 1500 рублей, цена за килограммовую буханку хлеба колеблется до тысячи рублей за буханку. Банка подсолнечного масла продается за 300 рублей. Помимо ужшкммт продуктов питания бизнесмен продает изделия ручной работы, натуральную косметику и посуду. Но магазины бизнесмена известны не этим, а неизменно висящими на входе табличками с надписью «П***м вход запрещен».

«Афиша Daily» назвала табличку «П***м [лицам нетрадиционной ориентации] вход запрещен», появившуюся на новом магазине «Хлеб и соль» предпринимателя Германа Стерлигова, частью «схемы распространения фашизма в стране.

Сам бизнесмен на своей странице в «ВКонтакте» пишет, что разместил он их не ради пиара, а для того, чтобы выразить свою «христианскую позицию». При этом он не скрывает, что продажи после этого сильно выросли, и резюмирует: «О чем это свидетельствует? Безусловно, это означает, что в Москве, Вятке и Санкт-Петербурге значительно больше нормальных людей, чем извращенцев, и отношение к содомитам у общества точно такое, как у нас».

The Village узнал у юриста, можно ли привлечь бизнесмена к ответственности за такие таблички и существует ли по закону у владельцев магазинов возможность ограничивать вход для отдельных групп граждан.

Председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго заявил на это, что статья 5.62 Кодекса об административных нарушениях предусматривает ответственность за дискриминацию по признаку принадлежности к определенной социальной группе. Формально такая вывеска подпадает под действие этой статьи. Для юридических лиц по ней может быть назначено наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей.

"Однако на вывеске написано «П***м вход запрещен», то есть ее можно расценивать как шутку. Например, если бы там было написано «Дурам вход воспрещен», вряд ли кому-то пришло бы в голову жаловаться и относить себя к этой категории. В данном случае следует еще учитывать, предпринимаются ли какие-то реальные действия, ограничивающие вход в магазин гомосексуалам, или нет", - считает юрист.