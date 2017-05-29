Максакова: за день до убийства Вороненкова ФСБ похитила его водителя (ВИДЕО)

Вдова убитого экс-депутата Госдумы РФ заявила, что перед убийством Вороненкова, в Белоруссии был похищен его водитель сотрудниками ФСБ и вывезен в Россию.

Оперная певица Мария Максакова рассказала в интервью украинскому телеканалу ZIK о том, что перед убийством ее мужа, бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, его водителя похитили на территории Белоруссии, причем сделали это сотрудники ФСБ, которые затем привезли мужчину в Россию.

"Водитель накануне пересекает границу Беларуси, доезжает до Гомеля. Блокпост в Гомеле. Останавливают этого водителя, и туда вызываются (гомельским блокпостом) якобы погранцы…Приезжает два автобуса с ФСБшниками, нашего водителя крадут", – сказала Максакова.

По ее словам, водителя ужшкммт вывезли в Брянскую область России, где его допрашивали в течение 12 часов.

"Его лишили средств связи, не кормили, не давали спать, задавали ему вопросы... Когда в итоге Влад (водитель. - прим. ред.) все-таки пересек границу Украины, приехал в то же самое утро в Киев, у Дениса произошло, такое ощущение, облегчение, что он смог…" – сказала она

Она считает, что Вороненкову в этот момент стоило бы насторожиться, "наоборот, подумать, зачем все это было?".

"После этого мне будут говорить, что наши российские спецслужбы или ФСБ не имеют никакого отношения ко всему тому, что произошло? После того, что они были настолько внутри всего этого", – отметила она, добавив, что у нее есть все данные людей, которые похищали водителя. Также она готова обращаться к белорусским властям по этому вопросу.

Как писал TopNews, Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева. В этот момент он направлялся на встречу с другим экс-депутатом Госдумы - Ильей Пономаревым.