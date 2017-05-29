Эксперты назвали возможных создателей вируса-вымогателя WannaCry

Специалисты выяснили возможную национальность создателей вредоносной программы.

Эксперты в области кибербезопасности считают, что создатели глобального вируса-вымогателя WannaCry были выходцами из южных регионов КНР, Гонконга, Тайваня или Сингапура.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ, проведенный специалистами лингвокриминалистический анализ показал, что программа была написана носителем китайского языка, причем его южного диалекта, утверждают эксперты американской компании Flashpoint.

По словам специалистов, одна характерная опечатка позволяет утверждать, что текст сообщения, появлявшегося на ужшкммт экранах зараженных компьютеров, изначально был составлен на китайском, после чего переведен на английский. Затем на основе англоязычной версии при помощью программ автоматизированного перевода были получены тексты на еще 26 языках.

При этом сообщение на китайском языке содержит диалектный вариант слова "неделя" (libai), чаще всего используемый в южной части страны и на близлежащих островах.

Профессор китайского языка Университета Цзимэй заявил журналистам, что наличие одного диалектного слова в тексте едва ли может служить надежным доказательством, так как выражение libai используется и в северной части страны.

Как писал TopNews, масштабная кибератака на компьютеры по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах.