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Полиция опубликовала ФОТО смертника из Манчестера накануне теракта

Опубликовано 28.05.17 10:01 Полиция опубликовала ФОТО смертника из Манчестера накануне теракта

Друг манчестерского террориста рассказал, кто "промыл мозги" Салману Абеди, после чего он стал приверженцем радикальных идей.

По словам друга детства Салмана Абеди, исполнитель теракта в Манчестере стал приверженцем радикальных идей в самом английском городе.

"В Манчестере есть группа, которая всем промывает мозги. Мне это не нравится, потому что он был в Ливии, а сейчас оказывается, что он совершил теракт в Манчестере", — сказал телеканалу Sky News друг детства Абеди рэпер под псевдонимом Geko.

Молодой человек рассказал, что Абеди серьезно увлекся религией ужшкммт несколько лет назад, но "по-настоящему религиозным" так и не стал.

"Это случилось неожиданно, это неправильно, и я не знаю, почему он это сделал. Я не знаю, о чем он думал", — заявил Geko, добавив, что раньше Абеди был добрым и веселым молодым человеком.

В свою очередь, полиция Манчестера опубликовала в своем Twitter отчет о промежуточных итогах расследования теракта. Также в публикации содержатся две фотографии предполагаемого исполнителя атаки - Салмана Абеди, сделанные камерой уличного наблюдения незадолго до взрыва.

"Расследование продвигается успешно. Наша команда работает круглосуточно, в расследовании принимают участие около тысячи человек. За последние пять дней мы собрали ключевую информацию об Абеди, его связях, финансах, местах где он был, откуда у него взялось взрывное устройство. Сейчас наша главная задача - понять, как проходила подготовка к этому ужасающему событию, а также установить, кто еще к нему причастен", - потметили правоохранители.

Как писал TopNews, теракт, устроенный Абеди, произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. 66 раненых остаются в больницах, из них 23 – в критическом состоянии. Ответственность за теракт взяли на себя боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
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