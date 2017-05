По словам друга детства Салмана Абеди, исполнитель теракта в Манчестере стал приверженцем радикальных идей в самом английском городе.

"В Манчестере есть группа, которая всем промывает мозги. Мне это не нравится, потому что он был в Ливии, а сейчас оказывается, что он совершил теракт в Манчестере", — сказал телеканалу Sky News друг детства Абеди рэпер под псевдонимом Geko.

Молодой человек рассказал, что Абеди серьезно увлекся религией ужшкммт несколько лет назад, но "по-настоящему религиозным" так и не стал.

"Это случилось неожиданно, это неправильно, и я не знаю, почему он это сделал. Я не знаю, о чем он думал", — заявил Geko, добавив, что раньше Абеди был добрым и веселым молодым человеком.

В свою очередь, полиция Манчестера опубликовала в своем Twitter отчет о промежуточных итогах расследования теракта. Также в публикации содержатся две фотографии предполагаемого исполнителя атаки - Салмана Абеди, сделанные камерой уличного наблюдения незадолго до взрыва.

"Расследование продвигается успешно. Наша команда работает круглосуточно, в расследовании принимают участие около тысячи человек. За последние пять дней мы собрали ключевую информацию об Абеди, его связях, финансах, местах где он был, откуда у него взялось взрывное устройство. Сейчас наша главная задача - понять, как проходила подготовка к этому ужасающему событию, а также установить, кто еще к нему причастен", - потметили правоохранители.

