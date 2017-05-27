Опубликовано ВИДЕО уничтожения колонны боевиков ИГ в Сирии ВКС РФ

По словам журналистов, уничтожено более сотни боевиков, пытавшихся уйти в сторону Пальмиры.

По информации РИА Новости, российская авиация уничтожила более сотни боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", которые по договоренности с курдами пытались покинуть город Ракка и уйти в сторону Пальмиры. Журналисты утверждают, что это произошло 25 мая, но в сирийских бюллетенях Минобороны за 25 и 26 число информация об этом отсутствует.

Собеседники агентства рассказали, что боевики договорилась с курдами о выходе из сирийского города Ракка в сторону Пальмиры.

"По информации, подтвержденной ужшкммт по нескольким независимым каналам, в Ракке между командованием курдских отрядов из состава так называемых "Сирийских демократических сил" и лидерами действующих в этом районе группировок ИГИЛ* достигнута договоренность об открытии для них безопасного "южного коридора", - цитирует агентство источник в Минобороны.

После получения соответствующих сведений, командование российской группировки войск в Сирии приняли меры для предотвращения выхода боевиков в южном направлении.

В другом сообщении агентства говорится о том, что большинство боевиков были уничтожены ударами с воздуха.

"Двадцать пятого мая колонна террористов в составе 39 пикапов с вооружением, направлявшихся к Пальмире, обнаружена и уничтожена самолетами российских ВКС. В результате данных ударов потери ИГИЛ* составили 32 пикапа с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и более 120 террористов", - пояснил собеседник в оборонном ведомстве.

По некоторым данным, самолеты и вертолеты ВКС РФ и подразделения Сил специальных операций привлечены к уничтожению групп террористов в этом районе, но данных о других авиаударах не приводится.

Уточняется, что все попытки передвижения боевиков в сторону Пальмиры и наращивания там группировки будут жестко пресекаться:

"В целях мониторинга обстановки усилены все виды разведки. На возможных маршрутах выхода террористов круглосуточно работают российские беспилотные летательные аппараты", - подчеркнул собеседник журналистов.

Видеозапись уничтожения колонны боевиков была опубликована в Сети. На снятых беспилотником кадрах видно движение около 40 военных пикапов и грузовиков с террористами. Общая численность боевиков в таком конвое, по некоторым данным, могла достигать 200 — 300 человек.