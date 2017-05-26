Human Rights Watch: спикер парламента Чечни лично наблюдал за пытками геев

Однако в парламенте Чечни «плевать хотели» на данные HRW о пытках геев.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов («Лорд»), который считается вторым человеком в регионе и правой рукой Рамзана Кадырова, лично приезжал в «тюрьмы для геев» и играл ключевую роль в «зачистке», которая проводилась в республике, говорится в докладе организации Human Rights Watch, который приводит Znak.com.

Организация опросила задержанных по подозрению в гомосексуализме жителей Чечни, которые рассказали, что происходило с ними в тюрьмах. По их словам, Даудов бывал в месте содержания под стражей в Аргуне и «лично наблюдал, как ужшкммт полицейские избивают и унижают предполагаемых геев, сопровождая это своими собственными оскорбительными ремарками». Другие задержанные видели Даудова во время издевательств на базе силовиков в Грозном.

Задержанные рассказали, что силовики смотрели их телефоны, читали переписки в мессенджерах и таким образом находили других жертв. Всего под «облаву» попали около 100 человек, утверждает Human Rights Watch. Первая волна задержаний пришлась на конец февраля, вторая — на апрель.

Как минимум трое человек погибли в результате «облавы». «По словам наших собеседников, всех троих силовики вернули родственникам в крайне тяжелом состоянии; как представляется, один вскоре умер, двое других были, предположительно, убиты родственниками», — говорится в докладе.

Представитель секретариата парламента Чечни Делимхан Джамалдинов заявил, что глава парламента не намерен обсуждать информацию из доклада международной правозащитной организации Human Rights Watch о притеснениях и пытках геев в Чечне, передает «Говорит Москва».

«Это несерьезный вопрос, чтобы обсуждать его. СМИ пишут все что угодно, и если на все реагировать — плевать мы хотели на то, что пишут какие-то европейские подкормочные продажные журналисты», — заявил Джамалдинов.

В апреле «Новая газета» опубликовала материал о том, что в Чечне задержаны около 100 человек, подозреваемых в гомосексуализме. При этом газета утверждала, что были убиты как минимум три человека.