Бывшая няня Малининых рассказала о невыносимых условиях работы у певца (ВИДЕО)

Женщина рассказала подробности своей работы в звездном семействе в "Прямом эфире".

Новыми гостями студии ток-шоу "Прямой эфир" с Борисом Корчевниковым стали няни, работавшие в звездных семьях. В частности, программу посетила Людмила Королева - бывшая няня Фрола и Устиньи Малининых.

На передаче женщина рассказала о непростых условиях труда, которые ей предъявлялись в звездном семействе Александра Малинина, причем гости студии сочли их зверскими.

По словам женщины, она работает только с грудничками до года, поэтому с двойняшками Малиниными она пробыла недолго. Ради хорошей оплаты няне ужшкммт приходилось терпеть жесткий график работы - два дня через два без перерыва на сон.

"Двое суток не спать?!" – изумились люди в студии, отметив, что это какое-то зверство.

"Да", – подтвердила няня, мужественно оттрубившая немало таких бессонных смен.

Отвечая на вопрос Бориса Корчевникова о том, какие отношения у Королевой сложились с семьей Малининых, она ответила: "Рабочие. Есть требования. Есть выполнение этих требований". Правда, одно свое условие и она поставила певцу: предоставить ей от метро водителя. За два часа дороги можно вымотаться как следует, да еще потом и работать с двумя крохотными детьми двое суток без сна…

Присутствовавшая в студии бывшая участница "Дома-2" Евгения Феофилактова, сама воспитывающая маленького ребенка, не могла поверить, что такое возможно.

"А это не сказывается на ребенке? Нервность... Вы не высыпаетесь... Любой здравомыслящий человек должен спать!" – возмутилась Евгения.

"На здоровье няни это сказывается, да. Но кого это волнует?" - призналась Людмила, отметив, что получала за это компенсацию в размере около трех тысяч долларов.