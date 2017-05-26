В Белом доме рассказали, почему Трамп оттолкнул премьера Черногории

Шон Спайсер заявил, что президент США соблюдал заранее составленный регламент.

По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спейсера, американский президент Дональд Трамп вынужден был подвинуть премьер-министра Черногории Душко Марковича в связи с тем, что соблюдал схему расстановки для совместного снимка.

По словам Спейсера, схема расстановки лидеров для "семейной фотографии" была утверждена заранее, и Трамп просто пытался ей следовать, а не найти себе место получше.

При этом представитель Белого дома отметил, что не видит саму запись этого ужшкммт момента и не присутствовал тогда в зале, поэтому не может описать ситуацию в деталях, пишет ТАСС.

Ранее TopNews сообщал о том, что во время осмотра здания новой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе Трамп сначала затерялся среди других лидеров стран-членов альянса, после чего грубо оттолкнул премьера Черногории Марковича и встал впереди него.