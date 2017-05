ФБР проверяет связи зятя Трампа в рамках "российского дела" По мнению следствия, Джаред Кушнер может обладать важной информацией. Сотрудники ФБР проверяют связи зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера в рамках "российского расследования", Об этом сообщает NBCNews со ссылкой на несколько анонимных источников в администрации США. Также информацию об интересе ФБР к Кушнеру подтвердили также источники The Washingot Post. По сведениям телеканала, следствие полагает, что Кушнер может располагать важной для них информацией. При этом NBC подчеркивает: это не значит, что его в чем-либо подозревают или же намерены предъявить обвинения. Журналисты утверждают, что ужшкммт следствие относит Кушнера в иную категорию, нежели экс-советников Трампа Пола Манафорта и Майкла Флинна, связи которых являются предметом расследования. ФБР и Минюст интересуются людьми из окружения Трампа в связи с возможным влиянием России на предвыборную кампанию в США, когда были преданы гласности утечки из предвыборного штаба Хиллари Клинтон, а Трамп неоднократно позитивно отзывался о президенте РФ. Отметим, что на прошлой неделе The Washington Post писала о том, что в ходе расследования будет допрошено лицо из ближнего круга президента Трампа, причем в своей статье газета назвала анонима "подозреваемым" - person of interest, хотя NBC отмечает, что у формулировки нет определенного юридического значения. Телекана не владеет информацией о том, какие именно контакты Кушнера интересны следователям, однако напоминает, что тот встречался в декабре прошлого года с послом России в США Сергеем Кисляком и главой "Внешэкономбанка" Сергеем Горьковым. В свою очередь, представители ВЭБа заявили, что встреча состоялась в ходе общих презентаций новой стратегии ВЭБа и обсуждения банков развития. В минувшем марте газета The New York Times утверждала, что в конгрессе Кушнера намерены опросить по делу о связях с Россией. Джаред Кушнер приходится мужем дочери президента США Иванки Трамп, ставшей советником президента США на общественных началах, получив доступ к секретной информации и телефон правительственной связи. Ранее Кушнер занимался строительством недвижимости в Нью-Йорке. В ходе президентской кампании Трампа бизнесмен играл там важную роль, а после инаугурации был назначен старшим советником президента США. Твитнуть Другие материалы по этой теме СМИ: Тереза Мэй отчитает Трампа за утечки в прессу о расследовании теракта в Манчестере "Семейка Адамс на приеме": встреча семьи Трампа с Папой Римским породила мемы в Сети (ФОТО, ВИДЕО) Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...