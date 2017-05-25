Главред "Эха Москвы" Венедиктов рассказал об угрозах Немцову перед его убийством

Московский окружной военный суд допросил главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова по делу об убийстве Бориса Немцова; он рассказал, что политик отказывался нанимать охрану, несмотря на постоянные угрозы, передает корреспондент РИА Новости.
По словам Венедиктова, в 2014 году во время встречи в Израиле Немцов сказал, что опасается возвращаться в Россию, думал, что "его либо посадят, либо убьют". Тогда главный редактор "Эха Москвы" и посоветовал политику нанять охрану.
После высказываний о Charlie Hebdo, где Немцов призывал ужшкммт бороться за светское государство, угрозы участились, отметил Венедиктов. "Немцов не говорил, какие именно поступают угрозы, он считал публичные выступления Кадырова угрозами", — сказал свидетель.
Венедиктов отметил, что Немцов никогда не говорил плохо о мусульманах. "Я никогда от него не слышал ничего оскорбительного в адрес мусульман", — добавил он.
На заседании Московского окружного военного суда без присяжных свидетель рассказал, что он дважды разговаривал с Немцовым по поводу поступавших политику угроз. Первый такой разговор состоялся 3-4 мая 2014 года, когда оба оказались на ужине у живущего в Израиле предпринимателя Владимира Гусинского, отмечает "Интерфакс".
"За этим ужином Борис сообщил, что он не хочет возвращаться в Россию, так как его либо посадят, либо убьют. Владимир Гусинский говорил, что ему необходима охрана, даже предложил ему помочь. Я тоже предложил, так как четыре года (нахожусь) под охраной в связи с угрозами, которые мне поступали из Чечни", - сказал Венедиктов, добавив, что Немцов охраной так и не обзавелся.
Последний раз Венедиктов разговаривал с Немцовым буквально за четыре часа до убийства, когда тот зашел к нему в кабинет, явившись на час раньше назначенного у него на радиостанции эфира. "Тогда он сказал, что в последние два месяца усилилось количество угроз в связи с его позицией по карикатурам Charlie Hebdo. (. . .) Я предложил взять ему свою охрану, чтобы она с ним поехала домой после эфира, но он отказался", - рассказал свидетель.