Главред "Эха Москвы" Венедиктов рассказал об угрозах Немцову перед его убийством

Московский окружной военный суд допросил главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова по делу об убийстве Бориса Немцова.

Московский окружной военный суд допросил главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова по делу об убийстве Бориса Немцова; он рассказал, что политик отказывался нанимать охрану, несмотря на постоянные угрозы, передает корреспондент РИА Новости.

По словам Венедиктова, в 2014 году во время встречи в Израиле Немцов сказал, что опасается возвращаться в Россию, думал, что "его либо посадят, либо убьют". Тогда главный редактор "Эха Москвы" и посоветовал политику нанять охрану.

После высказываний о Charlie Hebdo, где Немцов призывал ужшкммт бороться за светское государство, угрозы участились, отметил Венедиктов. "Немцов не говорил, какие именно поступают угрозы, он считал публичные выступления Кадырова угрозами", — сказал свидетель.

Венедиктов отметил, что Немцов никогда не говорил плохо о мусульманах. "Я никогда от него не слышал ничего оскорбительного в адрес мусульман", — добавил он.

На заседании Московского окружного военного суда без присяжных свидетель рассказал, что он дважды разговаривал с Немцовым по поводу поступавших политику угроз. Первый такой разговор состоялся 3-4 мая 2014 года, когда оба оказались на ужине у живущего в Израиле предпринимателя Владимира Гусинского, отмечает "Интерфакс".

"За этим ужином Борис сообщил, что он не хочет возвращаться в Россию, так как его либо посадят, либо убьют. Владимир Гусинский говорил, что ему необходима охрана, даже предложил ему помочь. Я тоже предложил, так как четыре года (нахожусь) под охраной в связи с угрозами, которые мне поступали из Чечни", - сказал Венедиктов, добавив, что Немцов охраной так и не обзавелся.

Последний раз Венедиктов разговаривал с Немцовым буквально за четыре часа до убийства, когда тот зашел к нему в кабинет, явившись на час раньше назначенного у него на радиостанции эфира. "Тогда он сказал, что в последние два месяца усилилось количество угроз в связи с его позицией по карикатурам Charlie Hebdo. (. . .) Я предложил взять ему свою охрану, чтобы она с ним поехала домой после эфира, но он отказался", - рассказал свидетель.