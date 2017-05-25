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Александр Невзоров рассказал, зачем Путину мощи Николая Чудотворца

Опубликовано 25.05.17 15:07 Александр Невзоров рассказал, зачем Путину мощи Николая Чудотворца

Публицист поделился своим мнением в эфире "Эха Москвы".

По мнению российского публициста Николая Невзорова, президент России Владимир Путин приложился к мощам святителя Николая Чудотворца в Москве для того, чтобы подтвердить реноме "православного президента". Об этом он заявил в эфире радиостанции  "Эхо Москвы"

"Он считает, что он управляет православной страной, и ему надо изображать православность. А страна считает, что если у нее православный президент, то ей тоже надо в это играть. Вот когда этот порочный круг будет разорван, тогда ужшкммт все, вероятно, скажут: а мы думали, что это вы. А они скажут: а мы думали, что это вы", - заявил он.

Журналист отметил, что невозможно установить подлинность этих мощей.

"У любых любителей порассуждать на тему подлинности – не подлинности, нет вообще никаких аргументов, нет никаких доводов. Почему? Потому что никогда ни при каких условиях не производилась никакая экспертиза так называемых мощей", - уверен публицист.

"Это делается под благовидным предлогом для того, чтобы, например, сделать радиоуглеродку (радиоуглеродный анализ), часть мощей, да, действительно нужно сжечь, уничтожить, превратить в пепел и только этот пепел анализировать. А они как бы не могут на это пойти. Всякие ДНК-экспертизы тоже предполагают уничтожение части лабораторного материала, какого-то фрагмента, а они изображают, что они на это тоже пойти никак не могут", - сказал Невзоров.
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