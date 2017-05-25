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"Семейка Адамс на приеме": встреча семьи Трампа с Папой Римским породила мемы в Сети (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 25.05.17 11:25 "Семейка Адамс на приеме": встреча семьи Трампа с Папой Римским породила мемы в Сети (ФОТО, ВИДЕО)

Фото- и видеокадры встречи стали предметом многочисленных шуток в соцсетях.

Накануне президент США Дональд Трамп прибыл в Ватикан в сопровождении своей жены Меланьи и дочери Иванки. Лидер страны провел встречу с Папой Римским Франциском, причем в начале мероприятия папа и президент пожали друг другу руки, а Франциск даже пытался улыбаться. Затем его настроение явно испортилось, чего нельзя сказать о Трампе.

Папа Римский был любезен с Меланьей и крайне сух с Трампом в течение всей встречи. В дальнейшем он практически ужшкммт не улыбался, причем не сделал он этого даже на совместной фотографии. В итоге общая протокольная съемка вызвала бурную реакцию в соцсетях.

"(Скрэтч). (Кадр останавливается). Да, это я. Вы, наверное, удивляетесь, как же я умудрился оказаться в такой ситуации".

"Семейка Аддамс на приёме у папы". [Текст песенки из соответствующего сериала].

"Кто умер? Ах, да. Демократия".

"Папа Римский Франциск: "Пожалуйста, не могли бы вы НЕ постить это в социальных сетях? Не хочу, чтобы босс это увидел".

"Трамп выглядит как пьяный дядюшка, рассказавший расистскую шутку на похоронах"

Пользователи не могли не сравнить встречу Трампа и Франциска со встречей папы с предыдущим американским лидером.

"Когда папа стоит рядом с самим сатаной, он не может скрыть своих чувств".

И с другими первыми лицами.

"Папа Франциск с разными мировыми лидерами, приезжавшими в Ватикан. Чем-то они отличаются…" 
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