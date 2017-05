"Семейка Адамс на приеме": встреча семьи Трампа с Папой Римским породила мемы в Сети (ФОТО, ВИДЕО)

Фото- и видеокадры встречи стали предметом многочисленных шуток в соцсетях.

Накануне президент США Дональд Трамп прибыл в Ватикан в сопровождении своей жены Меланьи и дочери Иванки. Лидер страны провел встречу с Папой Римским Франциском, причем в начале мероприятия папа и президент пожали друг другу руки, а Франциск даже пытался улыбаться. Затем его настроение явно испортилось, чего нельзя сказать о Трампе.

Look at the Pope's face when he looks at Trump. pic.twitter.com/0wvBVesUdP — Yashar (@yashar) 24 мая 2017 г.

Папа Римский был любезен с Меланьей и крайне сух с Трампом в течение всей встречи. В дальнейшем он практически ужшкммт не улыбался, причем не сделал он этого даже на совместной фотографии. В итоге общая протокольная съемка вызвала бурную реакцию в соцсетях.

*record scratch*



*freeze frame*



POPE: Yep that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. pic.twitter.com/7RB3z2ByKL — Benjy Sarlin (@BenjySarlin) 24 мая 2017 г.

"(Скрэтч). (Кадр останавливается). Да, это я. Вы, наверное, удивляетесь, как же я умудрился оказаться в такой ситуации".

The Addams Family visits the POPE.



They're creepy and they're kooky,

Mysterious and spooky,

They're altogether ooky, pic.twitter.com/iWdgFJgTqq — RogelioGarcia Lawyer (@LawyerRogelio) 24 мая 2017 г.

"Семейка Аддамс на приёме у папы". [Текст песенки из соответствующего сериала].

"Кто умер? Ах, да. Демократия".

"Can you please not post this on any social media? I don’t want my boss seeing.” - Pope Francis pic.twitter.com/o4IKtD16Oj — Full Frontal (@FullFrontalSamB) 24 мая 2017 г.

"Папа Римский Франциск: "Пожалуйста, не могли бы вы НЕ постить это в социальных сетях? Не хочу, чтобы босс это увидел".

trump looks like a drunk uncle who told a racist joke at a funeral https://t.co/CDMOfZOLar — Miss Chris (@sovereignann) 24 мая 2017 г.

"Трамп выглядит как пьяный дядюшка, рассказавший расистскую шутку на похоронах"

Пользователи не могли не сравнить встречу Трампа и Франциска со встречей папы с предыдущим американским лидером.

"Когда папа стоит рядом с самим сатаной, он не может скрыть своих чувств".

И с другими первыми лицами.

Pope Francis with different heads of state during their visits at the Vatican.



Something seems...different 🤔 pic.twitter.com/JiyVTs014G — Cassie Dagostino (@casatino) 24 мая 2017 г.

"Папа Франциск с разными мировыми лидерами, приезжавшими в Ватикан. Чем-то они отличаются…"