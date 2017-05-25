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Данькина Арина, последние новости: в убийстве 12-летней девочки подозревают ее родственника (ФОТО)

Опубликовано 25.05.17 09:05 Данькина Арина, последние новости: в убийстве 12-летней девочки подозревают ее родственника (ФОТО)

Арина Данькина пропала: в настоящее время подозреваемый уже задержан правоохранителями.

Данькина Арина: в убийстве девочки подозревается ее дядя

Сотрудники правоохранительных органов Краснодарского края задержали предпалогаемого убийцу 12-летней Арины Данькиной. В течение двух дней в регионе велись поиски девочки, но в итоге ее нашли мертвой в старом русле реки неподалеку от дома. Как сообщает Yugopolis, по подозрению в совершении преступления задержан член ее семьи - 30-летний мужчина.

23 мая 2017 года стало известно об исчезновении 12-летней ужшкммт школьницы Арины Данькиной. Накануне вечером девочка вышла из дома на улице Кирова в хуторе Новопокровском Адагумского сельского поселения, и с тех пор о нее местонахождении ничего не было известно.

Арина Данькина ФОТО: пресс-службы следственного управления СКР по Краснодарскому краю

Ее поисками занимались полицейские, казаки и волонтеры.

Вечером в среду было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", хотя тогда следователи не уточняли, есть ли у них основания считать, что исчезновение девочки носит криминальный характер.

Тело ребенка было обнаружено днем 24 мая в старом русле руки Псебепс, в 500 метрах от ее дома.

Вскоре удалось задержать и предполагаемого преступника. Им оказался 30-летний местный житель - муж сестры матери погибшей девочки. Подозреваемого доставили к следователю для допроса. Мотивы совершенного им преступления не уточняются.
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