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Джон Керри призвал американских студентов учить русский язык

Опубликовано 24.05.17 22:21 Джон Керри призвал американских студентов учить русский язык

В среду вечером Керри планирует выступить перед студентами Школы имени Кеннеди при Гарвардском университете.

Экс-госсекретарь США Джон Керри посоветовал американским студентам учить русский язык для того, чтобы оказывать большее влияние на правительство своей страны, сообщают РИА Новости со ссылкой на газету Politico. 

Как отмечает издание, очевидно, это была подколка в адрес президента Дональда Трампа, которого обвиняют в связях с Россией и едва ли не потакании ей.

"Меня часто спрашивают, каков секрет того, чтобы оказать реальное влияние на ужшкммт правительство. Обычно я говорю что нужно либо идти на выборные должности, либо получить степень Школы Кеннеди при Гарварде. Недавно все поменялось. Я бы сказал, что с этим Белым домом нужно купить Rosetta Stone (программа для изучения иностранных языков) и учить русский", — говорится в речи Керри.

В среду вечером Керри планирует выступить перед студентами Школы имени Кеннеди при Гарвардском университете.

Примечательно, что Пентагон объявил тендер на преподавание русской военной терминологии спецподразделениям американской Нацгвардии. Языковую подготовку пройдут бойцы 20-го парашютно-десантного полка, так называемые зеленые береты. Курсы продлятся от трех до шести недель.
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