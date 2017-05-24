"Роснефть" отменила возмутившую Навального закупку пледов и икорниц

При этом в компании пригласили оппозиционера к сотрудничеству.

В "Роснефти" объявили об отмене закупки посуды, возмутившей оппозиционера Алексея Навального, из-за того, что не удалось снизить цену товаров в ходе переговоров с поставщиком. При этом компания намерена объявить другую закупку аналогичных товаров, для чего пригласила Навального к участию в ней.

"Как мы говорили, это закупка несостоявшаяся, на сайте вывешиваются предложения. Как я случайно узнал благодаря деятельности господина Навального, закупка отменена, так как не ужшкммт удалось в ходе переговоров с поставщиком снизить цену. Теперь у господина Навального есть возможность втюхать нам более дешевые и качественные вилки и столовое серебро, которое он нажил непосильным трудом", — цитирует РИА Новости пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева.

По его словам, скорее всего, компания объявит аналогичную закупку, так как в любом случае ей нужны эти предметы.

"Все будет проводиться в рамках наших обычных процедур. Пусть Навальный следит за нашими закупками, может быть у него есть тарелочно-салфеточно-ложечное производство, он же видный у нас бизнесмен", — добавил Леонтьев.

Ранее он заявил, что закупаемые вещи для самолетов нужны сотрудникам "Роснефти" и ее партнерам, которые часто совершают дальние авиационные перелеты, продолжающиеся более 12 часов без посадки.

Как писал TopNews, в минувший понедельник Алексей Навальный на своем сайте разместил материал, судя по которому дочерняя компания "Роснефти" "РН-Аэрокрафт" закупила столовые приборы, посуду и другую утварь по высоким ценам. В частности, две икорницы стоили по 83 тысячи рублей каждая, и двенадцать пледов по 124,7 тысячи рублей каждый.