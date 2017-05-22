Чайная ложечка за 14 000, салфетница за 32 000: Навальный узнал о закупках для вертолета "Роснефти"

Фонд борьбы с коррупцией Навального посвятил новое расследование "Роснефти".

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружил закупку «Роснефти», в которой госкорпорация приобретает дорогие предметы интерьера, стоимость которых, по словам оппозиционера, зачастую выше, чем средняя зарплата бюджетников в некоторых регионах.

"У нас 19 миллионов человек — за чертой бедности. То есть получают менее 9691 рублей в месяц. У нас процентов тридцать населения получают менее 25 тысяч рублей в месяц. У нас есть замечательная государственная "Роснефть", глава которой купил жене яхту за 8,6 млрд ужшкммт рублей и строит дом за 3,8 млрд рублей. Ну и пусть, что у "Роснефти" больше 5 триллионов рублей долга", - утверждает Навальный.

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Все цены можно проверить в протоколе, закупка уже состоялось. Вот ссылка на закупку на сайте Роснефти.

"Роснефть" закупает:

1. Рюмка для водки по цене 11 000 рублей за штуку.

2. Салфетница — 32 000 рублей за штуку.

3. Щипцы для сахара — 29 000 рублей за штуку.

4. Щипцы для льда — 36 000 рублей за штуку.

5. Плед бежевого цвета — 124 000 рублей за штуку.

6. Икорница — 83 000 рублей за штуку.

7. Вилка — 11 000 рублей за штуку.

8. Нож — 12 000 рублей за штуку.

9. Чайная ложечка — 14 000 рублей за штуку.

"Это покупают ... в вертолёт "Роснефти". Нам, собственно, ошарашенные сотрудники "Роснефти" и прислали информацию о закупке, сообщив, что это для вертолёта", - резюмировал Навальный.

Напомним, в марте компания «Роснефть» разместила тендер на закупку презервативов на сумму 48 млн рублей. В сопроводительных документах указаны требования к продукции, в том числе ее производитель и другие нюансы. Компании Игоря Сечина нужны презервативы фирмы Sico — как классические, так и ребристые, а также Vizit — цветные и ароматизированные, Durex и Contex.