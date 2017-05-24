"Деньги всплывали у людей в колодцах": в болоте Подмосковья нашли миллиард рублей (ВИДЕО)

Группа историков-энтузиастов обнаружила в заброшенных шахтах в Подмосковье миллиарды советских рублей.

Группа историков из Санкт-Петербурга обнаружила на заброшенной ракетной шахте Подмосковья тайник времен СССР, куда, по словам искателей, свезли по меньшей мере несколько грузовиков советских банкнот. Их общая сумма составляет порядка миллиарда рублей.

Открытие сделали группы историков из Петербурга «По дорогам и лесам. Заброшенная страна» совместно с YouTube-каналом «Русские тайны». Детали экспедиции приводит портал TJ.

По одной из версий, это золото ужшкммт партии, но мало верится, что кто-то таким образом стал бы прятать деньги. Один из участников групы считает, что на территории России может быть не менее трёх подобных тайников.

На опубликованных фото и видео исследователей видно, что буквально под их ногами оказались разбросаны миллиарды советских рублей. Эти некогда сокровища великой страны утоплены в болоте неподалеку от деревне в Подмосковье. Здесь куда не наступи, попадешь на купюру: советские червонцы, полтинники, сотни, которые в те времена даже увидеть было большой редкостью, разбросаны по лесной поляне.

Как отмечается, во времена СССР это место было засекречено, так как здесь находилась пусковая шахта межконтинентальных баллистических ракет. Прежде чем прикасаться к купюрам их проверели на уровень радиации. Однако показание дозиметра показали, что превышения нормы нет.

После распада Союза и подписания договора о сокращении ядерных сил оружие вывезли, а шахты глубиной около двадцати метров законсервировали. Сбрасывать сюда старые деньги начали в девяностых. В оборот входили новые, российские купюры.

Часть финансового запаса бывшего союза тогда отправили на утилизацию. Сжигать деньги, в момент превратившиеся в никому ненужные цветные бумажки, должны были на Украине. Но объем был настолько огромен, что вывезти и утилизировать все и сразу оказалось невозможно. Сжигать где попало тоже было нельзя.



Однако, кроме внушительного вида разбросанных по земле денег, ценности у находки нет никакой. Это всего лишь бумажки, не представляющие никакого интереса даже для бонистов.

По словам автора YouTube-канала «По дорогам и лесам. Заброшенная страна» Антона Алексеева, найденная в болоте сумма денег — гигантская. Он подчеркнул, что попадались пачки сторублевых купюр, перевязанные веревкой и запечатанные банковской свинцовой пломбой, сообщает телеканал 360. По состоянию на 1991 год на эти деньги можно было купить несколько автомобилей, квартиры — «вопрос был только в наличии этого „товара“».

Глава экспедиции отметил, что деньги уже невозможно поднять на поверхность — они буквально рассыпаются в руках. Алексеев также рассказал, что местным жителям более известна другая шахта с деньгами.

«Вот там есть информация, что и по воздуху купюры летали, и дети с ними играли, и что в шахту попали грунтовые воды, и они начали всплывать у людей в колодцах», — рассказал автор экспедиции.

Как полагают участники экспедиции, эта находка точно не последняя. Вокруг Москвы, в лесах Костромской, Ивановской, Владимирской областей таких когда-то секретных советских шахт - десятки. Историки утверждают, все эти годы в них может гнить до пятисот тонн советских рублей. Сколько это в пересчете на точную сумму, сказать сложно, но судя по объемам, под землей хранится не один десяток бывших миллиардов.