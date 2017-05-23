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СМИ сообщили об окончании дело против экс-министра Улюкаева

Опубликовано 23.05.17 18:00 СМИ сообщили об окончании дело против экс-министра Улюкаева

Адвокаты Улюкаева не комментируют информацию о завершении расследования по его делу.

СКР завершил расследование дела Алексея Улюкаева. Бывшему министру экономического развития предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах. По его данным, в ближайшее время Улюкаев и его адвокаты начнут знакомиться с материалами дела.

Бывший министр находится под домашним арестом. Улюкаев обвиняется в получении взятки в 2 млн долларов от «Роснефти».

Адвокаты бывшего главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева отказываются комментировать информацию СМИ о якобы ужшкммт завершении следственных действий по уголовному делу в отношении экс-министра, обвиняемого в получении взятки в $2 млн.

"Ничего не знаю, ничего говорить не буду", - сказал ТАСС адвокат Тимофей Гриднев. Примерно то же самое ответил и другой адвокат Улюкаева Александр Вершинин. В свою очередь адвокат Лариса Каштанова сообщила, что не располагает такой информацией.

Первое в истории современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября прошлого года. Как утверждает СК, Улюкаев был задержан при получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую компании "Роснефть" выкупить у государства 50,08% акций "Башнефти". Более того, по данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей компании "Роснефть".

Улюкаеву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки"). 15 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия.
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