В Манчестере арестовали первого подозреваемого в причастности к теракту

Полиция Манчестера подтвердила арест подозреваемого в рамках расследования теракта на стадионе.

Британской полиции удалось арестовать мужчину, которого подозревают в причастности к теракту на стадионе "Манчестер Арена" накануне вечером, сообщила городская полиция в твиттере, передает "Интерфакс".

Breaking: Man, 23, arrested in south Manchester over Arena terror attackhttps://t.co/uM1vulqxzK — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) 23 мая 2017 г.

"Мы можем подтвердить арест 23-летнего мужчины в Южном Манчестере в связи с инцидентом, который произошел вчера вечером на "Манчестер Арене", - говорится в сообщении.

Также в полиции подтвердили, что арестовали еще одну мужчину в районе торгового центра "Арндейл", из которого недавно эвакуировали посетителей и который позднее ужшкммт возобновил работу. Однако полиция Манчестера уточнила, что второй арест, по-видимому, не имеет отношения к произошедшему теракту.

Ранее британская полиция установила личность исполнителя теракта в Манчестере, но на данном этапе расследования пока не подтвердила его имя.

Как сообщал Topnews, накануне вечером на стадионе "Манчестер Арена" в городе Манчестер, где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде, произошли два взрыва. В результате погибли 22 человека, в том числе дети, около 50 зрителей получили ранения. Полиция полагает, что взрывные устройства привел в действие террорист-смертник.