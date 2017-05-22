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Вера Глаголева прокомментировала слухи о своей тяжелой болезни

Опубликовано 22.05.17 15:36 Вера Глаголева прокомментировала слухи о своей тяжелой болезни

Ряд СМИ накануне сообщили о том, что актриса и режиссер Вера Глаголева проходит лечение от онкологического заболевания в одной из клиник.

По информации паблика Mash, известная российская актриса театра и кино Вера Глаголева тяжело больна, причем врачи якобы подозревают у неё онкологическое заболевание.

В сообществе отмечается, что состояние народной артистки России ухудшилось несколько дней назад. Вера Глаголева сутки провела в реанимации, и сейчас врачи отпустили её домой. Однако сейчас она остаётся под наблюдением медиков.

Слух о том, что Вера Глаголева тяжело больна мгновенно разлетелся по Сети. Однако ужшкммт позднее сама знаменитость опровергла сведения о своем недуге. 

"Стоило один раз заехать в больницу, как все сразу же начали переживать, что со мной что-то случилось. Но все в порядке, поэтому мои поклонники могут не тревожиться. Сейчас я на съемках, у меня все хорошо", — цитирует актрису Woman.ru.
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