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Курс доллара на сегодня, 22 мая 2017: доллар приблизится к 55 рублям - прогноз экспертов

Опубликовано 22.05.17 08:12 Курс доллара на сегодня, 22 мая 2017: доллар приблизится к 55 рублям - прогноз экспертов

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 22 мая 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 22 мая 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 22 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 22 мая 2017 составляет 57,16 руб., курс евро на сегодня равен 63,64 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 22 мая 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 55,89 руб. при покупке и 59,01 руб. при продаже банком, курс евро на 22 мая 2017 установлен на отметках 62,57 руб. и 66,07 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Главный аналитик "Телетрейд Групп" Олег Богданов констатирует, что в ближайшее ужшкммт время динамика курса российской валюты будет, прежде всего, зависеть от политической ситуации в США и Бразилии: в Штатах назревает возможный импичмент американского президента Дональда Трампа, и в Бразилии наблюдаются аналогичные проблемы.

По его словам, в сложившейся ситуации цены на нефть пока играют рорль второго плана, как и общая макроэкономическая ситуация в России, которая демонстрирует явные признаки улучшения: ВВП в первом квартале показал плюс 0,5%, а промышленное производство в апреле - плюс 2,3%.

"Можно предположить, что при обострении обстановки и росте рисков рубль будет стремиться к 58-59 за доллар, а за евро к 65. Спровоцировать осложнения на рынках могут намеченные на среду слушания в конгрессе США бывшего руководителя ФБР Джеймса Коми, а также любая новая информация, приближающая к импичменту Дональда Трампа и бразильского президента", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Он отмети, что при условии стабильной нефти и отсутствия плохих политических новостей, рынок будет медленно подходить к важному уровню сопротивления для американского доллара 55,50 рубля, евро - 61 рубль.

"Все эти тенденции наметились еще на прошлой неделе, которая оказалась для всех рынков самой волатильной за последние восемь месяцев. Динамично двигались акции, облигации и валюта", - подчеркнул эксперт.
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