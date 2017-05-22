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Фанаты разочарованы, увидев, на кого Венсан Кассель променял Монику Белуччи (ФОТО

Опубликовано 21.05.17 23:26 Фанаты разочарованы, увидев, на кого Венсан Кассель променял Монику Белуччи (ФОТО

Новое фото Венсана Касселя, сделанное во время отдыха на Лазурном берегу, вызвало настоящий ажиотаж среди поклонников актера.

Популярный французский актер Венсан Кассель после расставания с Моникой Белуччи наконец вышел в свет с новой спутницей. Ею оказалась 20-летняя модель  с невероятно пышной шевелюрой Тина Кунаки.

Пара появилась вместе на Каннском кинофестивале, куда девушка прибыла, чтобы поддержать своего возлюбленного.

Отметим, что Тина регулярно делится яркими фотографиями, сделанными на Лазурном берегу. На большинстве снимков модель хвастается идеальной фигурой в откровенных купальниках.

 

#BCN

Публикация от Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey)

 

j'accepte la grande aventure d'être moi. @enzoiriarte 📸

Публикация от Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey)

 

А на днях модель впервые выложила в Instagram совместное фото с Касселем, которое вызвало неоднозначные отзывы пользователей.

 

Paul Gauguin and I

Публикация от Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey)

 

Как отмечают многие поклонники, у девушки есть определенный шарм, но до аристократической красоты и обаяния Моники Белуччи модели пока далеко.

Часть фанатов и вовсе заявили, что на опубликованном снимке Тина и Венсаy выглядит скорее как отец и дочь. Известно, что Касселю в этом году исполнится 51 год.

В итоге большинство пользователей, сравнившие Тину и его экс-супругу, пришли к выводу, что Белуччи даже в 52 года выглядит более эффектно, чем ее молодая конкурентка.

К слову, итальянская актриса уже отметилась на кинофестивале в Каннах жарким поцелуем с 38-летним актером Алексом Луцем.
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