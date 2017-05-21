Стена или река: блогерам не дает покоя новая оптическая иллюзия (ФОТО)

Новый интересный кадр набирает популярность в социальных сетях.

В Сети стремительно набирает популярность оптическая иллюзия, опубликованная на странице приложения Jodel в немецком сегменте Facebook.

We are so confused 😵 Is this a river or a wall? pic.twitter.com/OdCIHtaySN — Jodel (@jodelapp) 19 мая 2017 г.

"Это стена или река? Мы никак не можем прийти к согласию. Чем дольше размышляешь, тем больше сомневаешься. А что думаете вы?" — интересуются администраторы паблика.

Всего за несколько дней запись набрала более тысячи комментариев. Пользователи пытаются определить, где именно был сделан кадр, чтобы ужшкммт дать конкретный ответ на этом основании. Другие оценивают текстуру объекта на заднем плане и рассуждают об отражающих свойствах поверхности. Прийти к общей точке зрения пользователям пока не удалось.

"Есть хоть какой-то ответ? Тот, кто сделал этот снимок, должен дать разъяснения. Я хочу начать спать спокойно", — написал пользователь Марлен Кубичек.

К обсуждению также подключились ведущие немецкие. Так, журналисты Die Welt связались с модераторами страницы Jodel и попросили внести ясность в бурный спор. Однако те заявили, что им неизвестно, где был сделан снимок и что именно на нем запечатлено.