СМИ: избитый в Канкуне россиянин парализован, его охраняют

Алексей Макеев получил тяжелую черепно-мозговую травму, он находится в коме.

Избитый в драке с мексиканцами в Канкуне россиянин Алексей Макеев получил тяжелую черепно-мозговую травму, но его жизнь находится вне опасности. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Болбот.

"Он лежит без сознания, парализованный, в искусственной коме, с черепно-мозговой травмой. По словам главного врача, его жизни ничего не угрожает, но о последствиях всех этих травм можно будет ужшкммт говорить только после проведения соответствующего обследования и лечения", - сказал Болбот, добавив, что российским дипломатам удалось добиться усиления охраны в палате Макеева.

Как писал TopNews, порядка 200 мексиканцев пришли выразить недовольство поведением россиянина к дому, в котором он проживал. Конфликт перерос в драку, в ходе которой один из граждан Мексики получил ножевое ранение, от которого позднее скончался.

Прокуратура мексиканского штата Кинтана-Роо возбудила уголовное дело по факту гибели местного жителя от ранений, полученных в драке с россиянином Алексеем Макеевым, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства. Расследование ведется по статье об убийстве при отягчающих обстоятельствах.

По версии мексиканских правоохранительных органов, гражданин России ранил 19-летнего погибшего ножом. В деле указано, что сам иностранец, получивший «травмы от ударов различными предметами», находится в больнице «в качестве задержанного».

Прокуратура также направила запрос в миграционное ведомство, чтобы "получить сведения о 42-летнем человеке с инициалами А.В.М". Надзорное ведомство намерено выяснить его миграционный статус и происхождение. Ранее появилась информация, что Макеев имеет постоянный вид на жительство в Мексике.

Возмущение мексиканцев вызвало то, что Макеев без повода оскорблял окружающих и проявлял агрессию по отношению к ним, делая видеозаписи своих действий и выкладывая ролики в Интернет.