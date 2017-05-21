Едва не растерзанный мексиканцами блогер Макеев выложил новое ВИДЕО

Российский блогер Алексей Макеев, которого чуть не линчевали в Мексике за оскорбительные видеоролики, записал видеообращение.

Российский блогер Алексей Макеев, которого чуть не линчевали в Мексике за оскорбления в адрес местных жителей, записал видеообращение, гда назвал нападение терактом.

Видео появилось вечером 20 мая на YouTube-канале Vidos by Mash.

"Совершались террористические атаки, было осуществлено несколько звонков, примерно около 200 с угрозами убийства, с требованиями бежать из Мексики, иначе мне угрожают физической расправой и убийством", - заявил Макеев в своем обращении.

Избитый блогер уверен, что нападение имело и корыстный умысел: якобы ужшкммт контент, который он выкладывает на Youtube о мексиканцах, настолько ценен и уникален, что некто решил избавиться от него и завладеть каналом.

Макеев – уроженец города Электросталь, который приехал в Мексику, чтобы работать тренером по дайвингу, сообщщает Life.ru. Потом он решил стать видеоблогером и начал снимать видео с мексиканцами, где их всячески оскорблял. Но местные жители не выдержали и пришли домой к Макееву с целью устроить самосуд. По данным СМИ, в ходе потасовки один из мексиканцев скончался.

В российском посольстве в Мексике в настоящее время проверяют информацию о ранении российского блогера после нападения толпы.