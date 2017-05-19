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СМИ: Трамп назвал Коми "психом" и "сумасшедшим придурком"

Опубликовано 19.05.17 23:21 СМИ: Трамп назвал Коми "психом" и "сумасшедшим придурком"

С таким заявление американский лидер выступил на встрече с главой МИД РФ.

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что испытывал сильное давление со стороны ФБР и его экс-директора Джеймса Коми из-за России, передают РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Более того Трамп назвал бывшего чиновника "психом" и "сумасшедшим придурком".

"Я только что уволил директора ФБР. Он был психом и сумасшедшим придурком… Я столкнулся с сильным давлением из-за России. Но с этим покончено", — заявил Трамп.

Стоит отметить, что ранее также появилась информация о том, что Трамп во время встречи ужшкммт с Лавровым сообщил некую информацию, которая "подвергла риску критически важный источник разведывательной информации" по ИГ (ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в РФ). Однако советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер назвал сообщения СМИ на эту тему лживыми. По его словам, Трамп и Лавров обсуждали общие угрозы от террористических организаций, включая угрозы авиации, но не обсуждали источники или методы разведки, при этом не раскрывались военные операции, о которых не было бы известно публично.

Напомним, президент Дональд Трамп уволил директора ФБР Коми на прошлой неделе, заявив, что тот неспособен руководить бюро.
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