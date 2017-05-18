 
TOP 10

1 "Тьфу на тебя, Алексей Навальный": видеобращение Усманова к оппозиционеру попало в Сеть

2 В Нью-Йорке на Таймс-сквер машина протаранила прохожих: есть жертвы (ФОТО)

3 Сборная России вышла в полуфинал ЧМ 2017, обыграв чехов (ВИДЕО)

4 Россиянин нашел в Антарктиде инопланетный корабль (ФОТО, ВИДЕО)

5 Взорвавшийся дом в Волгограде сняли с помощью квадрокоптера (ВИДЕО)

6 В Китае хирурги подрались прямо во время операции (ВИДЕО)

7 Экс-жена полковника Захарченко спустила на банкет миллионы рублей (ФОТО, ВИДЕО)

8 ВИДЕО страстного поцелуя Моники Белуччи в Каннах стало хитом в Сети

9 Морпехи США замерзли во время учений на границе с Россией (ФОТО)

10 NASA нашли летящую с сумасшедшей скоростью черную дыру, которая угрожает Солнцу (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Правозащитники эвакуировали из Чечни более 40 геев

Опубликовано 18.05.17 19:54 Правозащитники эвакуировали из Чечни более 40 геев

Регионы из соображений безопасности правозащитники не называют.

Более 40 геев эвакуированы из Чечни в различные регионы России, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правозащитной организации «Российская ЛГБТ-сеть».

«В интересах безопасности вывезенных людей мы не называем эти регионы. Мы ждем помощи от европейских государств с визами, чтобы вывезти всех эвакуированных за рубеж»,—  говорится в сообщении пресс-службы организации.

Также отмечается, что из 43 человек за границей находятся девять. В какие именно страны вывезли ужшкммт геев, в организации не сообщили.

«Многие из этих 43 человек в Чечне оказались в незаконном тюремном заключении, подвергались пыткам», - заявили правозащитники.

О преследованиях геев в Чечне писали российские СМИ. Власти республики опровергали опубликованную ими информацию, местные правоохранительные органы утверждают, что не получали заявлений о притеснениях и убийствах геев.

Представитель организации сообщил агентству, что, по некоторым данным, задержания геев в Чечне начались с конца декабря 2016 года. По его словам, «Российская ЛГБТ-сеть» начала получать обращения от пострадавших незадолго до начала обсуждения ситуации в Чечне в СМИ.
Другие материалы по этой теме

Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на Кадырова и геев в Чечне (ФОТО)

Меркель в Сочи попросила Путина защитить права геев в Чечне

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга