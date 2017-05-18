Правозащитники эвакуировали из Чечни более 40 геев

Регионы из соображений безопасности правозащитники не называют.

Более 40 геев эвакуированы из Чечни в различные регионы России, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правозащитной организации «Российская ЛГБТ-сеть».

«В интересах безопасности вывезенных людей мы не называем эти регионы. Мы ждем помощи от европейских государств с визами, чтобы вывезти всех эвакуированных за рубеж»,— говорится в сообщении пресс-службы организации.

Также отмечается, что из 43 человек за границей находятся девять. В какие именно страны вывезли ужшкммт геев, в организации не сообщили.

«Многие из этих 43 человек в Чечне оказались в незаконном тюремном заключении, подвергались пыткам», - заявили правозащитники.

О преследованиях геев в Чечне писали российские СМИ. Власти республики опровергали опубликованную ими информацию, местные правоохранительные органы утверждают, что не получали заявлений о притеснениях и убийствах геев.

Представитель организации сообщил агентству, что, по некоторым данным, задержания геев в Чечне начались с конца декабря 2016 года. По его словам, «Российская ЛГБТ-сеть» начала получать обращения от пострадавших незадолго до начала обсуждения ситуации в Чечне в СМИ.