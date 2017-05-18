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"Спартак" - чемпион 2017: на поле праздновать выбежали тысячи фанатов (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 18.05.17 08:53 "Спартак" - чемпион 2017: на поле праздновать выбежали тысячи фанатов (ФОТО, ВИДЕО)

"Спартак" - чемпион России по футболу 2017: в Сети бурно отреагировали на чемпионство красно-белых 16 лет спустя.

"Спартак" - чемпион 2017: клубу вручили кубок после матча с "Тереком"

Сразу после завершения матча 29-го тура российской футбольной Премьер-лиги между "Спартаком" и "Тереком" на стадионе "Открытие Арена" в Москве столичному клубу был вручен Кубок чемпионов России по футболу сезона-2016/2017.

Награду вручили вице-премьер РФ Виталий Мутко и президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин. Во время церемонии футболисты-легионеры поднялись на сцену с флагами своих стран на плечах. Также в торжественном мероприятии приняли ужшкммт участие известные футболисты клуба разных лет Александр Мирзоян, Ринат Дасаев и другие.

Матч "Спартак" - "Терек" прошел накануне на стадионе "Открытие Арена" и завершился со счетом 3:0.

"Спартак" - "Терек" 3:0 ВИДЕО голов

Этот трофей стал первым для клуба за 16 предыдущих лет. После блестящей победы и объявления о чемпионстве тысячи болельщиков "Спартака" массово выбежали на поле и принялись поздравлять друг друга.

"Красно-белые" досрочно завоевали чемпионский титул в 27-м туре Чемпионата России.

После победы в матче с "Тереком", соцсети буквально взорвались от многочисленных поздравлений в адрес "Спартака". Больше всех радовались сами футболисты. Так, капитан команды Денис Глушаков ждал осечки «Зенита», заблаговременно прибыл на "Открытие-Арену" и с размахом начал праздновать первый титул в карьере в компании болельщиков.

 

А так видит себя, главного тренера Массимо Карреру и партнеров по Команде один из лидеров красно-белых Квинси Промес.

 

Футболист Александр Самедов выразил благодарность болельщикам и близким за поддержку.

 

Защитник Дмитрий Комбаров досматривал матч в окружении родных и друзей.

 

Многие другие игроки, бывшие спартаковцы и даже голливудский актер Джерард Батлер также радовались победе красно-белых.

 

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