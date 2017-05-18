"Спартак" - чемпион 2017: на поле праздновать выбежали тысячи фанатов (ФОТО, ВИДЕО)
Опубликовано 18.05.17 08:53
"Спартак" - чемпион России по футболу 2017: в Сети бурно отреагировали на чемпионство красно-белых 16 лет спустя.
"Спартак" - чемпион 2017: клубу вручили кубок после матча с "Тереком"
Сразу после завершения матча 29-го тура российской футбольной Премьер-лиги между "Спартаком" и "Тереком" на стадионе "Открытие Арена" в Москве столичному клубу был вручен Кубок чемпионов России по футболу сезона-2016/2017.
Награду вручили вице-премьер РФ Виталий Мутко и президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин. Во время церемонии футболисты-легионеры поднялись на сцену с флагами своих стран на плечах. Также в торжественном мероприятии приняли ужшкммт участие известные футболисты клуба разных лет Александр Мирзоян, Ринат Дасаев и другие.
Матч "Спартак" - "Терек" прошел накануне на стадионе "Открытие Арена" и завершился со счетом 3:0.
"Спартак" - "Терек" 3:0 ВИДЕО голов
Этот трофей стал первым для клуба за 16 предыдущих лет. После блестящей победы и объявления о чемпионстве тысячи болельщиков "Спартака" массово выбежали на поле и принялись поздравлять друг друга.
"Красно-белые" досрочно завоевали чемпионский титул в 27-м туре Чемпионата России.
После победы в матче с "Тереком", соцсети буквально взорвались от многочисленных поздравлений в адрес "Спартака". Больше всех радовались сами футболисты. Так, капитан команды Денис Глушаков ждал осечки «Зенита», заблаговременно прибыл на "Открытие-Арену" и с размахом начал праздновать первый титул в карьере в компании болельщиков.